Люди в паніці: Криму загрожує хімічний Чорнобиль через Росію

В окупованому Росією Криму забили на сполох через будівництво величезного тепличного комплексу в Білогірську.

Це загрожує масштабним хімічним зараженням місту через використовувані в теплиці добрива і гербіциди, повідомляє "Крим.Реалії".

Тепличний комплекс стане найбільшим у Криму, і працюватиме протягом усього року, а перший урожай планують тут зібрати вже в 2020-му.

"Такий величезний тепличний комплекс буде виробляти об'ємні викиди отруєного повітря прямо на місто. З огляду на те, що теплиця розташовується між містом і річкою, а біля водойми повітря завжди холодніше, то теплі й більш легкі викиди з тепличного комплексу будуть виштовхуватися важчим повітрям із річкової долини безпосередньо на житлові масиви Білогірська", – переживає одна з місцевих активісток.

За словами жителів, екологічна ситуація в Білогірську незабаром стане такою ж, як у Чорнобилі в плані хімічного отруєння.

Хімічний Чорнобиль у Білогірську Крим.Реалії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму виникла паніка через нову НП. Люди хочуть бігти з півострова.

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