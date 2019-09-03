Новини Реклама
3 вересня • оновлено в 10:14
Кожен знайде своє!
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Люди в паніці: Криму загрожує хімічний Чорнобиль через Росію

1.6т Читати матеріал російською

В окупованому Росією Криму забили на сполох через будівництво величезного тепличного комплексу в Білогірську.

Це загрожує масштабним хімічним зараженням місту через використовувані в теплиці добрива і гербіциди, повідомляє "Крим.Реалії".

Тепличний комплекс стане найбільшим у Криму, і працюватиме протягом усього року, а перший урожай планують тут зібрати вже в 2020-му.

Новини
"Сидіть у мухосранську!" Жителі Криму ополчилися проти росіян, які понаїхали

"Такий величезний тепличний комплекс буде виробляти об'ємні викиди отруєного повітря прямо на місто. З огляду на те, що теплиця розташовується між містом і річкою, а біля водойми повітря завжди холодніше, то теплі й більш легкі викиди з тепличного комплексу будуть виштовхуватися важчим повітрям із річкової долини безпосередньо на житлові масиви Білогірська", – переживає одна з місцевих активісток.

За словами жителів, екологічна ситуація в Білогірську незабаром стане такою ж, як у Чорнобилі в плані хімічного отруєння.

Хімічний Чорнобиль у Білогірську

Хімічний Чорнобиль у Білогірську

Крим.Реалії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму виникла паніка через нову НП. Люди хочуть бігти з півострова.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
5
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Вот же проклятущие "оккупанты", опять строят.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Крысчане, раз вы строите тепличный комплекс по выращиванию овощей, который без полива просто не сможет работать, то значит воды у вас хватает. Не хрен ныть что Украина вам воду перекрыла.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...