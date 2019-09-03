Люди в паніці: Криму загрожує хімічний Чорнобиль через Росію

В окупованому Росією Криму забили на сполох через будівництво величезного тепличного комплексу в Білогірську.
Це загрожує масштабним хімічним зараженням місту через використовувані в теплиці добрива і гербіциди, повідомляє "Крим.Реалії".
Тепличний комплекс стане найбільшим у Криму, і працюватиме протягом усього року, а перший урожай планують тут зібрати вже в 2020-му.
"Такий величезний тепличний комплекс буде виробляти об'ємні викиди отруєного повітря прямо на місто. З огляду на те, що теплиця розташовується між містом і річкою, а біля водойми повітря завжди холодніше, то теплі й більш легкі викиди з тепличного комплексу будуть виштовхуватися важчим повітрям із річкової долини безпосередньо на житлові масиви Білогірська", – переживає одна з місцевих активісток.
За словами жителів, екологічна ситуація в Білогірську незабаром стане такою ж, як у Чорнобилі в плані хімічного отруєння.
Хімічний Чорнобиль у Білогірську
Крим.Реалії
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму виникла паніка через нову НП. Люди хочуть бігти з півострова.
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