Безотносительно к фантастическим достижениям полиции Киева - вот лично мне бы даже в голову не пришла мысль отдать своего ребенка хрен пойми кому в несертифицированную лавочку типа частный детский сад каким-то дядям и тетям.

Вот скажите, люди, что у вас в головах?

У вас запасных детей дох*я, что ли?

Кто эти люди? Что у них под черепной коробкой? О чем они думают? Как они готовят? Как они посуду моют? Как они хранят ножницы, водку, стиральный порошок, бензопилу, крысиный яд? Как они отапливают помещение? Сколько у них запасных выходов? Как охраняется их дом? Каковы их навыки оказания первой медицинской помощи? Какие курсы педагогики они проходили? Детской психологии? Какой там надзор над ними? Психическое состояние? Стрессы? Срывы?

Десять человек в какой-то деревне пришли в какой-то дом и оставили там своих детей.

А потом туда нагрянула полиция и провела "обыск".

Читаешь, и волосы дыбом от обеих составляющих этой новости.

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Друзья мои. Мне ничего доказывать не надо. Вы своих детей можете отдавать куда угодно каким угодно людям. Это ваши дети. Если у вас есть желание участвовать в лотерее "Давайте посмотрим, что будет, если отдать ребенка неизвестно кому без лицензии" - это ваше полное право. Я могу лишь пожать плечами, сказать "Я бы на вашем месте этого не делал" и отойти в сторону. Можете покупать какие угодно пирожки у каких угодно бабушек какого уголно метро хрен знает в каких условиях приготовленные хрен знает когда мытыми руками. Ходить к нелицензированным врачам. Ездить с таксистами без водительских прав.

Это ваше полное право.

Я-то естественный отбор только поддерживаю.

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ЗЫ-2. Понимаете, в чем дело... Вот я сейчас нахожусь в стране, где такого понятия как "нелицензированный детский сад" - не может существовать в принципе. Такое явление просто невозможно представить в принципе. Если бы тут вдруг открылось, что где-то есть дом, где семейная пара без лицензии принимает детей, и занимается там их обучением и кормежкой - тут вы**али бы и высушили всех снизу до верху до самого премьер-министра. И я не думаю, что это преувеличение. Министр образования точно уже вылетел бы из своего кресла. Тут уже были бы кучи комиссий и все ведущие телеканалы страны. Блин, да тут даже в голову никому бы не пришло не то, что отдать своих детей в такое заведение - равнодушно пройти мимо. Сами жители района уже и подняли бы тревогу. Понимаете? Сами. Сами бы родители вставили бы этому "детскому садику" такой штырь до неба, что на сто лет запомнилось бы. Такое заведение не могло бы здесь существовать как совершенно непредставимое инородное тело из каких-то странных средневековых антиутопических книг про эпидемию чумы и инквизицию сибирской язвы.

Сама дискуссия о том, можно или нельзя отдавать детей в руки людям, не получившим лицензию и не имеющим необходимых для работы с детьми сертификатов, и то, что оно существует, как будто бы так и надо, и никого в округе это не парит - это уже пи*дец.

Словосочетание "Нелицензированный детский садик" - равно словосочетанию "пи*дец"

Поймите этот факт.

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