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15 березня • оновлено в 14:23
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Олександр Деркач
Олександр Деркач
Співвласник компанії "Молочний альянс" Всі статті автора

Люди, у вас есть что-то в голове? Думаете, проскочите по молодости?

1.8т
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Смотрю утром инстаграм. Один известный блогер и ресторатор, посетивший наш город, выложил видео вчерашнего развеселого вечера в одном модном киевском заведении. Название не важно, думаю, так везде. Куча народу, танцы-шманцы, дым коромыслом.

Люди, у вас есть что-то в голове? Вы наверное думаете, вас обойдёт и вы проскочите, потому, что туалетной бумаги и гречки накупили? Может сами по молодости и проскочите, а ваши родители, бабушки и дедушки - нет.

Товарищ прислал фотки из Женевы. Пустынный город. В Израиле запрещено собираться больше 10 человек. Евреи дурного не посоветуют. Закрываются рестораны и кафе во Франции, Испании. В Германии, говорят, даже публичные дома закрыли. Про Италию вообще молчу.

Давайте будем беречь себя и друг друга. Да и удаленный режим в офисах я бы включал с понедельника. Гоните ваш планктон по домам. Пусть там в фейсбуке сидят.

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Автор
Олександр Деркач Олександр Деркач
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Тег
карантин
Джерело
Джерело: Facebook Александра Деркача
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