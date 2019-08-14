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Люди сидять без світла! Україну накрив природний "армагеддон"

1.3т Читати матеріал російською

В Україні в результаті негоди без електрики опинилися 205 населених пунктів у п'яти областях.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, для відновлення подачі електрики залучено бригади обленерго.

"В ніч з 13 на 14 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, град і пориви вітру) знеструмлено 205 населених пунктів в 5 областях, а саме: Чернігівська – 105, Львівська – 40, Чернівецька – 26, Київська – 24 і Житомирська – 10", – повідомили рятувальники.

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Відзначимо, що синоптики попередили, що в Україні 14 серпня у зв'язку з переміщенням активного атмосферного фронту із Центральної Європи в західних, північних регіонах і Вінницькій області очікуються грози, місцями град і шквали 15-20 м/с.

На заході країни пройдуть значні дощі, в окремих районах шквали 25-28 м/с, температура знизиться до +20+25.

Негода в Україні

Негода в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 серпня західні області України накрила справжня буря, місцями пройшла сильна злива з градом.

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Місце
Україна
Теги
ГосЧС погода
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филипп филипыч
филипп филипыч
глянул на фото и захотелось процитировать упоротого который в теме про магнитогорск посмеялся на природным бедствием: "Evlanov Sergey 14.08.2019 10:40 Это вам Бог дает воду для тушения лесных пожаров, а вы её используете для мытья улиц в Магнитогорске!" ну как - смешно?
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