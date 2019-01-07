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Олена Кудренко
Олена Кудренко
БлогерВсі статті автора

Люди поверят в любую чушь, если так "по телевизору сказали"

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Нет, я не о том, что я умная, а кто-то дурак. Всегда есть кто-то, кто сделал больше тебя. И знает больше тебя. И каждый "умный" (если не самовлюбленный эгоцентрист) всегда сравнивает себя с более успешными, а не с менее.

В моей семье (абсолютно простой) почему-то сложилась традиция:

- Лена, ну что ты переживаешь! Вот Вася/Маша и этого не смогли. Есть немножко - и хватит тебе.

- Нет, сотни тысяч людей смогли больше.

- Зачем тебе на них равняться? ..

И как ты объяснишь - зачем? Затем, что потребность такая - использовать свой потенциал, а не засунуть его подальше. Как Вася/Маша.

Васе и Маше нет смысла объяснять, почему Томос - это исторически важный момент. Им это не нужно, потому что живут от зарплаты до зарплаты десятилетиями и ничего не меняют. И при попытке объяснить какие-то процессы максимально доступным и понятным им языком, все равно получаешь ответ:

- Да ну, все воруют. И все врут. И это все, что ты рассказываешь - придумали.

Новини
Київської Русі не існувало, забудьте цю формулу

Кто? Когда? Зачем? Есть простой ответ: некоторые люди просто не способны понять, сколько ни объясняй. Им так проще живется. В их мире все, кто стал известным - обязательно через постель. Все, кто заработал деньги путем открытия бизнеса - наворовали. Все, кто добился признания своих талантов - им просто повезло. Васе и Маше (простите меня хорошие и умные, имена выбрала случайно) - это сложно. Для них разобраться - это влезть в дремучий лес цифр, терминов, исторических фактов, логики. Проще поставить штампы: красивая это шлюха, богатый это вор. А еще они жить не могут без сплетен.

В их мире газ разбавляют водой и воздухом, и поэтому он не греет. Таким нужен только тот, кто всех посадит (явно Путин вырисовывается). У таких 25 декабря - исключительно католическое рождество, и нас всех сделают католиками, насильно, вот посмотрите! И 8 марта отменили, специально (да не отменяли же!).

Может, так проще? Я людей с таким шатающимся сознанием назвала бы "шалтай-болтай". Их можно на любую сторону склонить, они поверят в любую чушь, если так "по телевизору сказали". Таких гонят в Сибирь и на картошку в колхоз. Такое стадо идет на проплаченные митинги, потому что им все равно.

Ничего личного, но в данном случае их изменить вряд ли получится. Лучше просто переступить и пойти дальше.

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Автор
Олена КудренкоОлена Кудренко
Тема
Реформи в Україні
Місце
Україна
Теги
Томоспропаганда
Джерело
Джерело:Facebook Елены Кудренко
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Ці люди - ментальний люмпен. СРСР (а потім РФ) - ідеальне суспільство ідеального люмпену. Саме тому рускімі так легко маніпулювати. Але і в нас їх повно. І саме ментальний люмпен - головна опора і надія москви в Україні.
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Україночка Щира
Україночка Щира
Автор, респект! Сама с этими людьми сталкиваюсь ежедневно. Лучше переступить, до них тупо не достучаться. Что ж, выбор в жизни у каждого свой
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Ну да,как объяснить простому работяге,что в его жизни от получения томасов и термосов нифига не изменится: ни цены на коммуналку,рабочих мест не прибавится,безвиз применить не к чему.....туповатый народец,не видит своего ЩАСТЯ...как не вбивай в башку.
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Spiridonov Alexandr, Конечно прибавилось,скольких людей спасли от бандерлогов! вот теперь восстанавливаем засраную территорию,строим,реконструируем...забор от селюков построили,дабы не шастали с "поездами дружбы" .Тырнет в помощь-изгнание дона пэдро из Крыма...масса не нормативной лексики,и совершенно по делу.
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Соснова Лариса, Служу России,абсолютно бесплатно! люблю гонять селюков!мумитроль.
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