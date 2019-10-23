Пів стрічки вчора про "ужасний" колір сукні і "бєзвкусіє" першої леді.
Люди, ви й*обн*лися? Навчіться бути об’єктивними, навіть коли перед вами політично несимпатичний персонаж.
По-перше, Олена прекрасно виглядала. Зрештою САМЕ до її зовнішнього вигляду ніколи не було претензій. Одяг шиють українські дизайнери. Завжди стримано і влучно.
По-друге. Ви зайдіть у розділ "фото" у своєму фейсбуці і уважно проаналізуйте свій вигляд. Вдоскональте його і тоді ваш бездоганний смак оцінять всі. Можливо навіть та, кого ви критикуєте...
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