А вас тоже раздражают люди, которые говорят, как много они работают? "В Новом году я хочу - 1: выспаться, выспаться и еще раз выспаться. 2. Отдохнуть" "Это был тяжелый год. Я в этом году очень много работал. Я невероятно устал". "Я хочу уехать в отпуск и ничего не видеть и не слышать. Этот год высосал из меня все силы".

Так и хочется подойти и погладить по голове: ты в рабство попал, да? Может, тебе денег на побег дать?

Особенно это раздражает от людей, которые делают какие-то "проекты" на какие-то гранты. И вот пишут, пишут, пишут - как много они пашут, как много они тянут, как устают, как ничего не успевают, как много они вложили в свой проект. И еще обязательный подтекст - смотрите, я делаю подвиг. Вот у одного там руководителя одного фонда, что ни пост, то врата ада. Просто Освенцим какой-то.

Новини Главные победы Украины в уходящем 2018 году

"У меня больше нет сил, я на пределе, из меня вытянуло все жилы..." И так годами. А ты слушаешь, слушаешь, и думаешь только об одном - блин, тебе зарплату, что ли, не платят? А если платят - ну, наверное, тогда тебя все устраивает? А если не устраивает - ну так увольняйся, наверное? Ты ж не африканец в цепях, правда? Тебе ж какие-то ништяки за твою работу перепадают? Ну так чего ты мне мозг клюешь... "О, я так много работаю". Да мне, давай откровенно, как-то пох*й. Работай меньше. У тебя что, озимые, что ли, не взойдут, если ты пахать не будешь? Это крестьянин в девятнадцатом веке должен был спину не разгибать. А сейчас ситуация изменилась. К чему это прибеднение?

Я вот в этом году - работал мало. Зарабатывал не много. Но меня устраивает. Потому что я проводил чертову тучу времени со своей семьей. Ни х*ра не ною. Подвижника из себя не строю. Окружающим мозг не грызу. И доволен. И планирую примерно так же делать и в следующем году. И сил у меня до х*ра. И жилы на месте. И в таком режиме думаю протянуть еще примерно лет пятьдесят. Чего и вам желаю.