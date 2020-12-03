"Хворі кричать, у них істерика": лікарі й пацієнти відверто розповіли про ситуацію з COVID-19 на Миколаївщині. Ексклюзив

У Миколаївській області в деяких лікарнях уже зайнято всі місця для хворих на коронавірус. Щоб хоч якось урятувати становище, закривають дитячі й гінекологічні відділення та відкривають на їх базі місця для пацієнтів із COVID-19. Ситуація погіршується щодня.

У регіоні понад 500 інфікованих на 100 тисяч населення, коли за "норми" показник дорівнює 40. Волонтери, влада та НСЗУ поквапливо закуповують кисень і кисневі концентратори, яких катастрофічно не вистачає. А лікарі й пацієнти розповідають, що насправді відбувається всередині лікарень.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Лікарні заповнено на 100%

У Миколаївській області є лікарні, заповнені COVID-пацієнтами на всі 100%. Наприклад, у лікарні Южноукраїнська зайнято всі 64 ліжка.

"Так, у нас є план розширення, і, щойно місць почне бракувати, ми відразу ж будемо розширюватися завдяки гінекологічному й дитячому відділенням. Не хотілося б, звичайно, обмежувати дітей, тому що вони хворіють завжди, але що поробиш", – каже заступниця головного лікаря цього медзакладу Ірина Мазнікова.

Кількість хворих на коронавірус постійно зростає

За її словами, у лікарні вистачає кисню. "У нас встановлено бочки зі зрідженим киснем, і ми щодня привозимо потрібну кількість газу. Важких пацієнтів дуже багато, усім потрібен кисень. Також ми плануємо встановити ще 5 тонну бочку під рідкий кисень. Чекаємо 16 грудня постачання концентраторів. Ще 15 концентраторів нам обіцяло управління охорони здоров'я. І якщо нам доведеться відкривати нові місця для хворих, то всіх їх буде забезпечено киснем", – говорить Мазнікова.

Також лікарні допомагають волонтери. Своїми силами вони тут ремонтують один із поверхів, який також буде для госпіталізації хворих на коронавірус.

Нині головна проблема в цій лікарні – брак медперсоналу. Якщо раніше викручувалися завдяки приватним сімейним лікарям, які підробляли в лікарні, то тепер через наплив хворих вони не можуть працювати в лікарні.

Складна ситуація і в лікарні Баштанського району. Тут із 25 ліжок, виділених під коронавірус, на сьогодні зайнято всі.

Баштанська центральна районна лікарня. bashtanskaotg.gov.ua

"У нас сьогодні виявлено 22 нових випадки, у понеділок – 21. Кількість хворих дуже швидко зростає. Якщо всі ліжка в нас зайнято, то пацієнтів везуть за 36 км до сусіднього району. Там поки заповнюваність 40%. Ніхто без допомоги не залишається", – запевнили в цій лікарні.

Тут також стверджують, що нині ситуація з киснем налагодилася, із 25 ліжок 20 мають кисневий пункт, а ще 5 на концентраторах. Сам газ сюди постачають із Дніпра.

"У нас також, як і скрізь, не вистачає анестезіологів, немає інфекціоніста, замість нього працює терапевт. Багато медиків хворіє", – зазначили в медустанові.

Непроста ситуація і в самому Миколаєві. У міській лікарні №1 зайнято 96,7% ліжок, це 145 місць зі 150. У Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних хвороб зі 110 місць зайнято 96 (87,3%). У Миколаївській лікарні №5 – 87,4%, а в лікарні №3 – 76,5%.

"Лікарі та медсестри вигорають на роботі"

Однак загалом ситуація на Миколаївщині із забезпеченням киснем не надто райдужна. Усього лише третина ліжок тут має доступ до такого важливого газу. Про це повідомили в Миколаївській обласній адміністрації. Із 1557 ліжок кисневі пункти мають тільки 502. Поки рятуються кисневими концентраторами, їх усього 225 на область. Але зрозуміло, що для важких пацієнтів вони не підійдуть, їм потрібен кисень під високим тиском.

В області лише третину ліжок забезпечено киснем

COVID-лікарні області постійно шукають фахівців: анестезіологів, реаніматологів.

"Лікарі та медсестри просто вигорають на роботі. Зміна триває 2-3 дні. Вони сплять іноді на підлозі. Дуже багато важких пацієнтів, які бояться померти. Їм потрібен не тільки кисень, із ними потрібно сидіти, вмовляти не стягувати маску, щоб не задихнутися. Розповідати, що все з ними буде добре, витирати сльози.

Що б не розповідали, але ситуація з киснем більш-менш у тих містах і районах, де є промислові підприємства, які взялися допомагати лікарням із закупівлею концентраторів й організацією кисневих пунктів. В інших усе, як і всюди. Потрібно міняти кисневі маски: комусь стало легше, дай подихати іншому. Один лежить із сатурацією, яка нижча за 80, і дивиться, як його сусід дихає киснем. Люди буквально повзуть до вікон, щоб відчинити й подихати. Це нестерпно", – скаржиться медсестра реанімаційного відділення однієї з районних лікарень.

Одна з колишніх пацієнток COVID-лікарні Миколаєва розповіла, як вона лежала там. "Я нічого не можу сказати поганого про медперсонал. Вони роблять те, що можуть. Але їх мало. Вони не можуть підійти до всіх, кому потрібно. А хворий не розуміє, він кричить, у нього істерика, йому погано, а кисню на всіх немає. Іноді дихали кілька людей по черзі по 10-15 хвилин від одного пункту.

Якщо хтось затримував маску на хвилину, то й до рукопашної доходило. Тому що в палаті на вісім осіб тільки три пункти. А потім хтось помирав, його клали в мішку в коридорі й перестилали ліжко, тут же клали іншого пацієнта. Це дуже важко психологічно витримати. Ще вчора твоя сусідка телефоном із донькою розмовляла, а вранці її вже немає. Не врятували. Умирають, коли двоє, коли троє людей за день. Я сама думала, що не виживу – так погано було, але лікарі врятували, спасибі їм", – розповідає жінка.

Чиновники відмовляються оплачувати смерть лікаря від COVID-19

Що стосується медиків, то в складному становищі тут опинилися як лікарні, так і сімейні лікарі.

"Розумієте, поки не було цього напливу хворих із пневмоніями, ГРЗ, грипом, усе було ще більш-менш. Тепер мій робочий день перетворився на пекло. Черги під дверима, половина з них не записана на прийом, тому що вже немає місць. Мій телефон не замовкає під час прийому, люди телефонують, у них температура, вони задихаються. У результаті отримувати більше я не стала, а роботи стало рази в три більше. Прилаштувати пацієнта в лікарню дуже складно, місць немає. Зробити ПЛР-тест коштом держави неможливо, люди чекають тиждень. У мене телефон дзвонить навіть уночі", – скаржиться лікарка Вікторія з Миколаєва.

Люди результатів тестів чекають тиждень

У Миколаєві раніше стався кричущий випадок. Чиновники відмовили у виплаті грошової компенсації рідним сімейної лікарки, яка в жовтні померла від COVID-19. Галина Колянчікова працювала сімейною лікаркою в ЦПСМП №3 Миколаєва. А її чоловік – хірург.

Однак офіційна комісія, у яку входили представники міського управління охорони здоров'я, міської адміністрації, Фонду соціального страхування, профспілки, порахували, що сімейній лікарці було 65 років, вона мала цукровий діабет, тому не мала права працювати з COVID-хворими.

Медики хворіють і "вигорають" на роботі

"Після таких випадків працювати не хочеться. Ми щодня ризикуємо підхопити інфекцію. Пацієнти нас не питають, маємо ми право працювати з COVID-19 чи ні. Мої знайомі лікарі вже звільнилися або шукають таку можливість. Краще посидіти поки вдома, а коли пандемія стихне, оформитися ФОПом і вести свою практику", – каже Вікторія.