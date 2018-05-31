Любовний гороскоп на червень 2018 по Таро Казанови

Гороскоп стосунків по картах Таро на червень 2018 року обіцяє службовий роман Овнам, меркантильний, взаємовигідний союз Левам і віртуальний секс Скорпіонам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на місяць по розкладу Таро.

Він зроблений на основі колоди "Casanova" італійського художника Luca Raimondo.

Овен- Лицар Жезлів

У цьому місяці вас може очікувати службовий роман або будь-які інші відносини без зобов'язань і планів. Пристрасть поглине вас цілком, і вам буде байдуже, чи перебуває ваш коханець або коханка в шлюбі. Швидкоплинний порив, полум'я, імпульс будуть панувати над вами. Таро рекомендують використовувати цей потенціал в мирних цілях: постарайтеся перенаправити сексуальну енергію на творчість і створення спільного бізнес-проекту. Результати перевершать усі сподівання.

Тілець - Дев'ятка Кубків

У цьому місяці вас очікують приємні хвилини, проведені з коханим або коханою. Ваш партнер - законний чоловік, дружина або просто кохана людина - доставить вам масу задоволення. Відносини будуть легкими і невимушеними. Не виключено, що трапиться нагода зіграти в рольові ігри і реалізувати свої сексуальні фантазії. Ви отримаєте повноцінну фізичну та емоційну розрядку.

Близнюки - Паж Жезлів

У червні, з одного боку, у вас може виникнути роман з людиною, суттєво молодшою за віком. Відносини обіцяють бути яскравими, з відтінком авантюризму, пов'язаними з приємними сюрпризами і пригодами. Незважаючи на те, що ви жодним чином не будете їх афішувати, є небезпека того, що ваш чоловік або дружина дізнається про них. Будьте обережні, особливо якщо ваша друга половинка надто ревнива. Як компроміс можете запропонувати їй секс утрьох.

Рак - Трійка Жезлів

Не виключено, що в цьому місяці тривалий платонічний роман призведе до бурхливої ​​ночі любові. Ви обоє давно відчували симпатію один до одного, але, думаючи про зближення, ви в нерішучості зупинялися на півдорозі. І ось, нарешті, обставини складуться так, що секс між вами все-таки відбудеться. Він буде екстремальним і задовольнить обох.

Лев - Десятка Жезлів

В основі ваших відносин з партнером буде лежати меркантильний інтерес, взаємна вигода. Про пристрасті і ніжні почуття мова не йде. Ви разом тільки тому, що так зручно і так треба. Любов в цьому союзі давно померла. Секс тут грає роль обов'язкової програми. Таро рекомендують прийняти ситуацію, як є, і не примушувати партнера до близькості. Але якщо ви скучили по справжніх почуттях, сміливо розривайте ці відносини.

Діва - Коханці

У цьому любовному розкладі вам випала сама любовна карта. Таро обіцяють вам по-справжньому бурхливий роман, цілу гаму переживань і справжню сексуальну насолоду. Мабуть, мова піде про нового партнера. Ви знаходитесь на початку стосунків і шаленієте один від одного. Вам хочеться задовольнити його або її і бути задоволеним тут і зараз. Ніжність, любов, турбота і пристрасть - ви переживете все.

Терези - Десятка Мечів

Схоже, в цьому місяці вам не світить удача в любові. Ви будете задовольнятися відносинами зі старим партнером, які давно себе зжили. Можливо, ви захочете позбутися від них, піти на розрив, вважаючи за краще самотність співжиттю з людиною, до якої більше не відчуваєте ніяких почуттів. Таро вказують на небезпеку придушення своїх почуттів. Подумайте: чи не відмовляєтесь ви від когось, хто по-справжньому дорогий вам?

Скорпіон - Сімка Кубків

На жаль, самому сексуальному знаку Зодіаку Таро обіцяють... віртуальний секс. Еротичні фантазії, мрії про кохану людину, бажання, але - тотальна цнотливість і чистота. Але є в цьому добровільному целібаті і свій плюс: ваш творчий потенціал, підживлений сексуальною енергією, надзвичайно великий. Він допоможе реалізуватися в творчості.

Стрілець - Королева Жезлів

У цьому місяці на вас чекають відносини по типу вчитель-учень. Ви станете тим, кого ведуть, або тим, хто веде. Роман в чомусь може нагадувати перші сексуальні досліди школярів - разом ви будете вчитися новому. Ви можете явно усвідомити той факт, що жахливо закомплексовані в сексі. Таро рекомендують переглянути ставлення до себе, до своєї сексуальності, до сексу як такого і дозволити собі бути природними в стосунках з партнером.

Козеріг - Дев'ятка Мечів

Найімовірніше, в цьому місяці вас чекають відносини з людиною, яка не рівна вам за статусом і за віком. Це буде секс заради сексу, і не більше. Самі ж ви будете чимось сильно стурбовані. Причини можуть бути самі різні - починаючи від побутових проблем і закінчуючи екзистенційними питаннями. Ви можете відчувати страх самотності - саме це може штовхати вас на подібні авантюри. Таро рекомендують не піддаватися безпідставним страхам і відмовитися від подібного роду відносин. Ви заслуговуєте на більше.

Водолій - Лицар Мечів

Схоже, що в вашому союзі з партнером немає гармонії, і в цьому місяці ви усвідомите це. Спори, сварки, з'ясування стосунків, взаємні претензії, холод і відчуження - все це може загрожувати шлюбу. Є небезпека раптового охолодження теплих почуттів до партнера і навіть трансформації любові в ненависть. Таро говорять про те, що головна причина цих проблем - егоїзм партнера, в тому числі егоїзм в сексі. Спробуйте разом обговорити те, що відбувається між вами, і знайти прийнятний компроміс.

Риби - Король Пентаклів

У вашому союзі в цьому місяці буде переважати холодний розрахунок і власництво, а не ніжні почуття. Ваш партнер хоче твердо стояти на ногах і бути впевненим в завтрашньому дні. Це для нього - найголовніше. Йому не до ваших сентиментів. Можливо, ваш партнер або партнерка мають постійну коханку або коханця на стороні. Цей союз не живить вашу душу, але дає відчуття захищеності. Якщо вас влаштовує такий розклад, залишайте все, як є.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL озвучував прогноз по картах Таро на червень 2018 року.