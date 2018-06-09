Любовний гороскоп на 11-17 червня по Таро Казанови

Любовний гороскоп на тиждень з 11 по 17 червня по картах Таро Казанови обіцяє розрив відносин Скорпіонам, неймовірну насолоду Овнам і нове захоплення Близнюкам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на тиждень за розкладом Таро.

Він складений на основі колоди "Casanova" італійського художника Luca Raimondo.

Овен - Дев'ятка Кубків

На цьому тижні ви з партнером будете по-справжньому насолоджуватися один одним. Всі конфлікти залишаться в минулому. Взаємне задоволення, сексуальні рольові ігри, політ фантазії, нові способи доставити радість собі і коханцеві, справжня повноцінна розрядка і навіть фінансове благополуччя - все це обіцяють Таро в ці дні. Користуйтеся цією чудовою можливістю, щоб провести разом якомога більше часу.

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Тілець - Сила

Схоже, у вашому союзі буде домінувати секс, а не почуття і емоції. Один з партнерів може прагнути до швидкої розрядки без особливих приготувань і залицянь, другому цього буде явно замало. Можливий "швидкий секс" в найнесподіваніших місцях, з ризиком бути виявленими - теж виключно з метою розрядки. Якщо ви поруч з цією людиною для такого "спорту", а не для глибоких відносин - проблем не виникне. Але якщо ви хочете чогось більшого, слід подумати про зміну партнера.

Близнюки - Жриця

У ці дні у вас може не бути партнера в класичному розумінні цього слова. Ви можете бути сильно захоплені кимось, і "звужувати кола", все більше і більше наближаючись до нього, входячи в його орбіту. Або центром такого тяжіння станете ви самі. Йдеться про відносини, що зароджуються, флірт. Таро попереджають: якщо ви хочете завоювати любов цієї людини, будьте чесні і чисті. Ніяких вульгарних слів і недомовленостей. Ці відносини повинні бути білішими від снігу - саме тому вони такі цінні.

Рак - Туз Кубків

Вам випала дуже хороша карта. Вона говорить про потребу любити і бути коханим, про пошук "своєї людини", про сексуальне бажання і готовність до глибоких відносин. На цьому тижні ці прагнення можуть призвести до нового знайомства або до раптового захоплення людиною, яку ви давно знаєте. Спілкування з ним, в тому числі суто еротичне, по-справжньому буде надихати і радувати вас. Можлива також "реанімація" відносин з колишнім партнером.

Лев - Повішений

У вас нерівні відносини з партнером, і це категорично не подобається чи то йому, чи то вам. Одному з вас страшенно хочеться звільнитися від цих уз. У цій парі хтось утримує, а хтось намагається вирватися із задушливих обіймів. Не виключений варіант розриву відносин, при якому один з партнерів залишає іншому все, аби стати вільним - квартиру, грошові заощадження і навіть спільних дітей.

Діва - Імператор

Ця карта означає одруженого чоловіка, вольового, впевненого в собі, що вміє розставляти пріоритети. Якщо у нього є коханка, він буде приховувати її дуже ретельно, але і кидати заради неї дружину не буде. Проте, якщо ви - коханка такого чоловіка, ви не будете відчувати браку ні в чому: ні в увазі, ні в сексуальному задоволенні, ні в фінансах. Якщо ви - його дружина, він буде панувати над вами, але без диктаторських замашок.

Терези - Четвірка Жезлів

На цьому тижні ви будете задоволені відносинами з партнером. Пристрасті між вами не буде, але буде гармонія, взаєморозуміння і участь в якомусь спільному ділі, що також зміцнить ваші узи. Ви будете почувати себе поруч з ним як за кам'яною стіною. Можливе зміцнення добробуту сім'ї та встановлення в ній миру.

Скорпіон - Десятка Мечів

Прямо скажемо, вам випала не найкраща карта. Про сексуальне задоволення тут мова точно не йде. Схоже, ви рішуче порвете з партнером - а у Скорпіонів вистачає сили волі для подібних кроків. Причому, ваше рішення буде грунтуватися на аргументах розуму, а не почуття. Просто, зваживши всі "за" і "проти" цього союзу, ви прийдете до висновку про те, що зберігати його недоцільно.

Стрілець - Коханці

На цьому тижні ви можете захопитися новим партнером, та так, що забудете про все. Ваші почуття будуть взаємними, пристрасть накриє вас із головою. Жага задовольняти партнера і бути задоволеним ним може бути величезною. У будь-якому випадку, мова йде про нові стосунки, що зароджуються. Сьогодні ніхто не зможе сказати, що чекає їх у майбутньому - розрив або щасливе сімейне життя. Просто любіть, а відповідь на це питання ви дізнаєтеся пізніше.

Козеріг - Король Мечів

У ці дні ваші почуття можуть піддатися аналізу холодного розуму або ваш партнер просто вб'є їх своїм бездоганним інтелектом. Є люди, які володіють блискучими інтелектуальними здібностями, але при цьому абсолютно позбавлені такої речі, як сентиментальність - вони просто "препарують" почуття, розкладаючи їх на складові. Схоже, на цьому тижні ви зіткнетеся з такою людиною. Цей союз може бути таким, що задовольняє тільки в одному випадку: якщо обидва партнери - цинічні інтелектуали.

Водолій - Четвірка Денаріїв

Один з партнерів у вашому союзі матеріально залежить від іншого. Пристрасть, емоції, справжні почуття і сама любов тут грають далеко не першу роль. Хтось із вас може відчувати "самотність удвох", тому що партнер не відкривається назустріч, не хоче ділитися інтимними переживаннями. Цей союз тримається на страху одного з вас бути кинутим, хоча відносини давно себе зжили. Залишився тільки якийсь "ритуал" - стандартні фрази, дії і жести, за якими - порожнеча.

Риби - Сімка Мечів

На цьому тижні ви будете насолоджуватися стабільними відносинами. Ваш шлюб перейшов певну межу, за якою секс вже не такий важливий, як раніше. Вам добре один з одним. За довгий час, проведений разом, ви стали справжніми друзями. У цьому союзі є взаємна підтримка, повага, спільні інтереси. Є затишний будинок і налагоджений побут. Але пристрасті і справжнього бажання, на жаль, немає. Головне, щоб вас влаштовувало це стояче болото.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL озвучив любовний гороскоп по картах Таро Казанови на червень.