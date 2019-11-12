Довіряють Путіну, Скабєєвій і звинувачують Україну: що важливо знати про резонансне опитування мешканців ОРДЛО

Українців вразили результати соціологічного опитування, проведеного на окупованих територіях ОРДЛО. Більшість жителів виступають "за" об'єднання з Росією, але водночас вважають, що Донбас має відновлювати Україна.

Опитування наробило багато шуму як серед українських політиків, так і експертів. Деякі дослідженню не вірять, інші говорять про сумні факти — мешканці ОРДЛО живуть у своїй реальності.

Про що свідчить резонансне опитування — розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

9 листопада було опубліковано резонансне опитування думки мешканців окупованих територій Донбасу;

Воно вказує, що більшість жителів ОРДЛО вірять Путіну, не люблять Зеленського, хочуть до Росії та бажають, щоб Україна своїм коштом відновила Донбас "під наглядом Кремля";

Опитування викликало резонанс серед політиків і українців;

Експерти ж вважають дослідження фейковим. Водночас визнають, що проблем із інформаційною політикою Донбасу багато.

Що саме наробило галасу?

Йдеться про спільне опитування видання "Дзеркало тижня. Україна", Українського інституту майбутнього з допомогою компанії "Нью Імідж Маркетинг Груп". Дослідження проведено на окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Опитано 800 респондентів у Луганській області, 806 — у Донецькій. Похибка результатів не перевищує 3,2%.

Головні висновки:

Понад 60% впевнені, що економічно Донбас має відновити Україна. Але зробити це "під наглядом Росії";

68% опитаних виступають за інтеграцію з Росією і вступ до Митного Союзу. Водночас позитивно ставляться до ідеї вступити в Євросоюз лише 12%, в НАТО — 6,4%. Нейтральний статус України підтримує лише кожен п'ятий житель ОРДЛО;

Найбільшою довірою серед опитаних користується Володимир Путін — 11,2%. На другому місці — пропагандист Володимир Соловйов, на третьому — його колега "по цеху" Ольга Скабєєва;

84% респондентів отримують інформацію з телевізора, 60% — із соціальних мереж, 51% — від родичів і друзів, 46% — від різних інтернет-сайтів. Водночас із інтернет-мереж мешканці ОРДЛО найбільше користуються відеогостингом YouTube (70%), Вконтакте (61%), Однокласники (52%), Viber (50%), Facebook (27%), Instagram (21%);

96,2% жителів псевдореспублік "Л/ДНР" покладають відповідальність за війну на Донбасі на владу України. Понад 85% впевнені, що у війні також винні й учасники "Майдану". Кремль звинувачують у всьому 28,4% жителів окупованих територій Донбасу, місцевих активістів "Антимайдану" — 45,6%, а владу "ДНР/ЛНР" — всього 29,2%;

"Погано" і "дуже погано" до Володимира Зеленського ставляться майже 80% опитаних;

67,4% учасників дослідження хочуть провести місцеві вибори на території окупованого Донбасу.

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У експертному середовищі виникло чимало запитань до дослідження. Як пояснив OBOZREVATEL директор центру "Соціальний моніторинг" Дмитро Дмитрук, замовники не представили жодної інформації про опитування. Інформацію про нього оприлюднило ЗМІ "Дзеркало тижня", яке крім скриншотів нічого не надало.

"Вважаю, такі дослідження на окупованій території провести можна. Але мені складно проаналізувати те, що було опубліковано. Для експертної оцінки мені потрібно подивитися методику, вихідні дані тощо.

Тут же є тільки подана журналістами інтерпретація, яка мало що говорить професійним соціологам. Оригіналу я ніде не побачив", — підкреслив Дмитрук.

Викладач кафедри соціології Києво-Могилянської академії Володимир Іщенко вважає, що опитування є маніпуляцією і могло бути "написаним на коліні". Вся річ у тім, що компанія-автор анкетування "Нью Імідж Маркетинг Груп" не має навіть сторінки в інтернеті, а також внесена до списку псевдосоціологічних.

Одна з акцій на окупованій території

"По-перше, виявиться, що у "самовідданої команди", яка нібито проводить дослідження аж із 2003 року, досі немає робочої інтернет-сторінки. По-друге, виявиться докладна хроніка публікацій "Нью-Імідж Маркетинг Груп" фейкових передвиборчих опитувань у базі псевдосоціологів і прихованих піарників, яку ведуть "Тексти". А, по-третє, і найсмішніше, журналісти "Дзеркала тижня" самі ж їх колись і викривали", — підкреслив журналіст.

Він також нагадав, що кілька місяців тому аналогічне опитування проводив берлінський Центр східноєвропейських і міжнародних досліджень (ZOIS) під керівництвом відомої вченої Гвендоліни Зассе, і там результати були іншими.

Підсумки того опитування показали — 54,5% респондентів, які проживають в окупованих частинах Луганської та Донецької областей, вважають ці райони частиною України. З них 31% (у 2016 році – 35%) виступають за те, щоб території мали автономний статус у складі України, а 23,5% (в 2016 році – 20,6%) хотіли б повернення Донецької та Луганської областей до складу України без будь-яких змін.

Експерти, до яких звертався OBOZREVATEL, вважають — соцдослідження коментувати складно і його правдоподібність викликає багато запитань. Водночас настрої в ОРДЛО загалом зрозумілі та здебільшого відображені в інших опитуваннях, а також результатах виборів президента й парламента. Цьому є відразу кілька причин:

Українська влада не може повноцінно проводити інформаційну кампанію в "Л/ДНР". Територія контролюється місцевими бойовиками і співробітниками спецслужб Росії. Українські ЗМІ там доступні лише в інтернеті;

За останні п'ять років не було чіткої спроби працювати з територіями, зокрема й із неокупованими містами Донбасу. Останні вибори показали високу підтримку на Донбасі умовно проросійських кандидатів;

Економіка регіону далеко не в найкращому стані. В цьому винна як і Росія, яка стимулювала війну і вивезла частину підприємств на свою територію. Так і українська влада, які за п'ять років не змогла запропонувати виразну економічну альтернативу регіону.

Які висновки зробили політики

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що результатам опитування вірити поки рано. Незрозуміло, хто і як його зробив. Заразом певні тенденції зрозумілі.

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"Звичайно, ці тенденції теж треба мати на увазі, займаючись виробленням рішень щодо вирішення цього питання", — зазначив політик під час з'їзду партії 10 листопада.

Негативно відгукується про саму якість дослідження і нардеп від "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв.

"Цікаво було б подивитися на соціологію ставлення жителів Північної Кореї до Південної на замовлення Сеула. А особливо на тих, хто проведе це опитування самостійно, без допомоги північнокорейського міністерства охорони держбезпеки і 35 кімнати.

Мітинг на окупованій території

Але питання — навіщо? Загальна картина, враховуючи трудові табори, і без соціології зрозуміла: без перехідного періоду реінтеграція середньовіччя до сучасного світу неможлива", — підкреслив Ар'єв.

Міністр оборони України Андрій Загороднюк: "Я не знаю методики, за якою проводилося це дослідження. Але можу сказати, що справді населення там пребуває під постійним інформаційним впливом. Протягом п'яти років жителів там зомбували з точки зору того, хто має рацію, хто винен, за кого вони мають бути...", — підкреслив міністр.

Варто зауважити, раніше сенсацію видав і радник голови Ради нацбезпеки Сергій Сивохо. Він заявив, що нова влада проводила на окупованих територіях Донбасу дослідження. Водночас подробицями, як вдалося опитати мешканців, він ділитися відмовився.

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