"Любив ганяти, адреналін в крові": брат загиблого в Одесі мажора зробив зізнання на похоронах. фото

У вівторок, 26 березня, в Одесі відбувся похорон 22-річного водія BMW Шаміля Гаджієва, який влаштував смертельну ДТП.

Прощання із загиблим пройшло в місцевій Мусульманської релігійної громаді, передає "УСІ".

На церемонії прощання присутні прочитали молитву та навіть провели профілактичну бесіду з молоддю на тему швидкої їзди.

"Так, мій брат любив ганяти, молодий хлопець, адреналін в крові. Зчепився з Porsche, цього не повинно було бути, всі говорять те, що винен він, ніхто його не шкодує, як таке можна про людей говорити, він помер. Хотілося б звернутися до всіх, щоб не порушували правила і хоча б користувадися пасками безпеки за кермом", – звернувся до присутніх брат загиблого Ібрагім Гаджієв.

Відзначається, що прощання із загиблою пасажиркою BMW Вікторією Кравченко пройшло також 26 березня на Другому християнському кладовищі (вул. Водопровідна).

Похорон Шаміля Гаджієва usionline.com

Похорон Шаміля Гаджієва usionline.com

Похорон Шаміля Гаджієва usionline.com

Як повідомляв OBOZREVATEL :

24 березня в Одесі автомобіль BMW X6 врізався в припарковану машину, потім влетів в стовп і загорівся. В результаті ДТП 33-річна пасажирка машини загинула на місці. 22-річний водій був доставлений в реанімаційне відділення місцевого госпіталю, де згодом помер.

За кермом BMW був Шаміль Гаджієв. Загибла пасажирка – Вікторія Кравченко, дочка колишнього власника одеського готелю "Моцарт".

Також в мережі з'явилося відео моменту зіткнення автомобіля BMW X6 з Porsche в Одесі в ніч на 24 березня, в результаті чого загинули Гаджієв і Кравченко.

Другим водієм на Porsche виявився місцевий підприємець Георгій Бочорішвілі. Однак він заперечує, що брав участь в гонці з Гаджієвим.

Пізніше брат загиблого в ДТП в Одесі Гаджієва виклав фото з похорону.

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