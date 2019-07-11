"Любитель убивати": в мережу потрапили жорстокі фото з кандидатом у нардепи. 18+

У мережі опубліковані фотографії, на яких кандидат у народні депутати України Володимир Кальцев позує з убитими тваринами.

Знімки на сторінці спільноти UAnimals у Facebook з'явилися з підписом "Любитель убивати".

"На цих фото ви бачите Володимира Кальцева — №24 у списку "Опозиційної платформи". Людина, яка насолоджується смертю, збирається ухвалювати закони у Верховній Раді", — зазначили захисники тварин.

Володимир Кальцев позує з убитими тваринами UAnimals, Facebook

Володимир Кальцев позує з убитими тваринами UAnimals, Facebook

Володимир Кальцев позує з убитими тваринами UAnimals, Facebook

Володимир Кальцев позує з убитими тваринами UAnimals, Facebook

Володимир Кальцев позує з убитими тваринами UAnimals, Facebook

Володимир Кальцев позує з убитими тваринами UAnimals, Facebook

Володимир Кальцев позує з убитими тваринами UAnimals, Facebook

Володимир Кальцев позує з убитими тваринами UAnimals, Facebook

Володимир Кальцев позує з убитими тваринами UAnimals, Facebook

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Запорізький сайт "IPNews+" зазначає, що цими фото поділилися в іноземній зоозахисній спільноті. Пост зібрав багато коментарів щодо знищення дикої природи. "Це те, що гроші роблять із людьми, це те, що змушує вас почувати себе краще за інших видів, коли ми всі живемо в одному і тому ж світі... Поки ми не вносимо зміни, ми йдемо до прірви", — йдеться в коментарі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві кандидат у нардепи погорів на нахабному підкупі виборців.

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