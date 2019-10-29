'Любила, а він її й загриз': під Запоріжжям літня жінка померла від укусів пса

У Запорізькій області собаки жорстоко покусали жінку похилого віку. 70-річна мешканка села Семенівка за добу померла в лікарні від ран і втрати крові.

Як заявили OBOZREVATEL у самому селі, це перший випадок нападу тварин на людину. "Таке трапилося вперше. І ми навіть не знаємо, бродячий це був пес чи в нього є господарі. Розмовляли з дільничним, той запевняє, що ведуть розслідування", – повідомила нам в.о. старости Наталя Рябчун.

Місцезнаходження села

Як розповідає Наталя, жінка на ім'я Тамара з'явилася у них десь у 90-х роках, приїхала з Казахстану, коли там помер її чоловік. Вона заробляла в селі як могла – кому город прибрати, кому скопати. Останнім часом жила на околиці Семенівки в хаті, яку їй виділив господар свиноферми.

Разом зі своїм співмешканцем підробляла в цьому господарстві. Тамара любила тварин. Попри те, що була бідною і самій на харчі не завжди вистачало, постійно годувала маленьких цуценят. "Вона дуже любила собак, нікого на вулицю не викидала. І вони теж її любили, ходили за нею. Ймовірно, була самотньою і нещасною, тому так і прив'язалася до тварин, свій шматок хліба їм віддавала. А ті її й загризли, моторошний збіг", – згадує одна з місцевих мешканок Ольга.

Хата, де жила Тамара Скрін відео "Надзвичайні новини"

Того пізнього вечора вона поверталася з роботи і на неї напав собака. "Ми не знаємо точно, що там трапилося. Зграй бродячих псів у нас немає. Можливо, на її собачку напали, а вона захищала. Але факт той, що звір полоснув її по руці й зачепив великі судини, вона втратила багато крові", – розповідає староста села.

"Головний регіональний"

Жінка зуміла дійти до хати, але впала вже біля дверей, де вранці її знайшов співмешканець. Викликали швидку й відвезли в районну лікарню. Однак медики нічим допомогти не змогли – через добу вона померла.

У селі ходять чутки й про те, що напасти на Тамару міг вовк. Однак у сільраді сумніваються в цьому, стверджують, що їх тут поруч не зустрічали. Також багато хто нарікає, що це місцеві жителі на ніч відв'язують своїх собак, ось вони й нападають на людей. Тепер, кажуть, всіх своїх тварин тримають на прив'язі.

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