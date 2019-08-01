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"Любила і чоловіків, і жінок": нобелівська лауреатка, яка розлютила українців, зробила камінг-аут

1.2т Читати матеріал російською

Відома білоруська письменниця і лауреата Нобелівської премії Світлана Алексієвич зізналася в бісексуальності.

"Я сама любила в житті і жінок, і чоловіків", - розповіла Алексієвич польському виданню Gazeta Wyborcza.

Вона зробила камінг-аут під час презентації своєї нової книги на любовну тематику. По суті це повинен був бути збірник оповідань, 50 з яких написані від імені чоловіків, 50 - жінок.

Але в процесі роботи Алексієвич зрозуміла, що вона не зможе відобразити істинно чоловічий погляд на стосунки - бо вона не чоловік. "Пробитися" до чоловіків, за словами письменниці, виявилося складніше, ніж вона думала. Тепер їй доведеться описувати любов жінки до жінки.

Світлана Алексієвич

Світлана Алексієвич

Gazeta Wyborcza

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"Я пишу книгу про любов і спочатку хотіла зробити 50 жіночих і 50 чоловічих історій, але через три роки я зрозуміла, що не можу достукатися до чоловіків. Те, що я про них напишу, буде, мабуть, цікаво, але поверхово і банально. це не буде література високого класу", - пояснила Алексієвич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році виступ Алексієвич в Одесі було скасовано через її потрапляння в базу сайту "Миротворець" за "пропаганду, спрямовану на розпалювання міжнаціональної ворожнечі, і маніпулювання суспільно значущою інформацією" в ході виступу в Брукліні в 2016 році. Вже через дві години нобелівського лауреата видалили зі списку ресурсу "Миротворець", але Алексієвич дала зрозуміти, що виступ в такій атмосфері буде для неї некомфортним.

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Особа
Світлана Алексієвич
Місце
Білорусь
Тег
каминг-аут
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Ш. Олег
Ш. Олег
У каждого человека есть свои маленькие тайны. Алексиевич бисексуальна, Лев Толстой, возможно, ел козявки из носа, а я, может быть, до сих пор верю в Деда Мороза. :) Никого не осуждаю, не понимаю лишь, зачем делиться подобными интимными подробностями со всем миром?
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Z Bazin Jozin
Z Bazin Jozin
Обоз всьо. Скурвився до рівня Української правди. Невже Міша не заробляє на матрацах, що бере грантіки на пропаганду підарасів....?
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