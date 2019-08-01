"Любила і чоловіків, і жінок": нобелівська лауреатка, яка розлютила українців, зробила камінг-аут

Відома білоруська письменниця і лауреата Нобелівської премії Світлана Алексієвич зізналася в бісексуальності.

"Я сама любила в житті і жінок, і чоловіків", - розповіла Алексієвич польському виданню Gazeta Wyborcza.

Вона зробила камінг-аут під час презентації своєї нової книги на любовну тематику. По суті це повинен був бути збірник оповідань, 50 з яких написані від імені чоловіків, 50 - жінок.

Але в процесі роботи Алексієвич зрозуміла, що вона не зможе відобразити істинно чоловічий погляд на стосунки - бо вона не чоловік. "Пробитися" до чоловіків, за словами письменниці, виявилося складніше, ніж вона думала. Тепер їй доведеться описувати любов жінки до жінки.

Світлана Алексієвич Gazeta Wyborcza

"Я пишу книгу про любов і спочатку хотіла зробити 50 жіночих і 50 чоловічих історій, але через три роки я зрозуміла, що не можу достукатися до чоловіків. Те, що я про них напишу, буде, мабуть, цікаво, але поверхово і банально. це не буде література високого класу", - пояснила Алексієвич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році виступ Алексієвич в Одесі було скасовано через її потрапляння в базу сайту "Миротворець" за "пропаганду, спрямовану на розпалювання міжнаціональної ворожнечі, і маніпулювання суспільно значущою інформацією" в ході виступу в Брукліні в 2016 році. Вже через дві години нобелівського лауреата видалили зі списку ресурсу "Миротворець", але Алексієвич дала зрозуміти, що виступ в такій атмосфері буде для неї некомфортним.

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