"Любе" вже ні": Гриценко сказав, як війна з Росією змінила його музичні уподобання

Після початку агресії Росії проти України музичні уподобання лідера партії "Громадянськапозиція" Анатолія Гриценка змінилися: він більше не вважає себе шанувальником російських артистів, які "пішли довіреними особами до Путіна" і почали кричати "Крим наш".
Про це він розповів під час прес-конференції в Дніпрі 21 серпня.
"Те, що торкається музики, уподобання трохи змінилися. По авторам суттєво змінилися після початку російської агресії. Макаревича продовжую слухати, а от "Любе" вже ні. Бо ті, хто пішли довіреними і уповноваженими особами до Путіна, ті, хто почали кричати "Крим наш" і так далі - я їх для себе викреслив. Просто внутрішньо", - зізнався політик.
"Я не складав той список, але я шаную тих, хто навіть на фоні загального психозу залишається людиною і там, і тих, хто не дозволяють себе використовувати. От таких я шаную", - підкреслив Гриценко.
У цьому контексті він згадав про лідера російської групи "ДДТ" Юрія Шевчука, який "не говорив ніяких таких речей, і його позиція при всіх владах була досить самостійна. Таких людей я поважаю".
Говорячи про вітчизняну музику, політик зауважив появу великої кількості раніше невідомих українських співаків і музикантів. "Коли вводили квоти (на кількість україномовних пісень на радіо. - Ред.), їх по-різному сприймали, говорили, що не буде, чим заповнити ефір. Є. Їх досить багато проявилося, які не мали до того шансу", - сказав він.
Гриценко також повідомив, що завдяки дітям слухає і сучасну музику. "Вони і нас навчають. Оскільки ми разом, то ми слухаємо усе – і те, що більше нам, і те, що їм подобається".
Як писавOBOZREVATEL, в лютому улюблений співак російського президента Володимира Путіна, лідер групи "Любе" Микола Расторгуєв влаштував зйомки кліпу на Кримському мосту, через що автомобільний рух по ньому було заблоковано протягом кількох годин.
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