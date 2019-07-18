"Ляснемо, як резинкою від трусів!" Соколова запропонувала сусідам Росії розгромити агресора

Українська журналістка Яніна Соколова висміяла імперські амбіції Росії і запропонувала її країнам-сусідам об'єднатися для розгрому ворога.

Жартівливий план вона озвучила в ефірі шоу "Вечір із Яніною Соколовою" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я хочу звернутися до народів, що межують із Росією. Друзі (кажу "друзі", бо слово "брати" заср*е), пропоную Білорусі, Україні, Казахстану, Грузії та всім об'єднатися в одну потужну країну – Білоукроказазузію. І зробити це підступно, за одну ніч. Щоб у Кремлі вранці всі ох*ріли, що у них уздовж кордону – велика Білоукроказазуія!" – іронізує над окупантами телеведуча.

Державними символами нової країни вона запропонувала прапор, який об'єднає в собі прапори держав-сусідів Росії, а також конституцію всього з двох пунктів.

Яніна Соколова Скріншот відео

"Пункт 1: дати п*зди кремлівсько-фашистській хунті. Пункт 2: після виконання першого пункту велика Білоукроказазузія розпускається. Ось ви запитаєте, як велика Білоукроказазуія переможе Росію? Та дуже просто – ми по всьому периметру як натягнемо кордон на себе, як резинку від трусів! І вони такі: "О, лохи відступають, халявна земелька!". А ми як відпустимо резинку, і вона як лясне їм по вухах, що в Сибіру сніг з ялинок попадає", – жартує Соколова, закликаючи сибіряків приєднатися до міжнародної боротьби з Кремлем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутат нелегітимної Держдуми Росії Олег Нілов запропонував провести у Києві замість прайду ЛГБТ "російський марш". Соколова попередила його, що учасників спільноти очікує жорсткий прийом в українській столиці і розгін націоналістами та геями.

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