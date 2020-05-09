Парки та сквери в Україні закрили на період карантину не для епідеміологічного, а для психологічного ефекту.

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Як заявив в інтерв'ю телеканалу "Україна24" головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, з точки зору епідеміології необхідності закривати парки не було (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Коли ми закривали свого часу парки, робили обприскування доріг, це знову ж таки було питання не стільки впливу на епідеміологічний процес, скільки на психологічний процес. Коли закриті парки, немає відчуття, що все безпечно. Люди більше психологічно готувалися до того, що треба дотримуватися карантину. Відчуття тривоги", – пояснив він.

Віктор Ляшко заявив про психологічний вплив

За словами головного санлікаря, практика психологічного впливу запозичена в інших країн.

"Коли я з самого початку аналізував ті заходи, які впроваджувались в Китайській Народній Республіці, потім в Італії, також з точки зору епідеміології думав, а навіщо вони це роблять. Якщо це крапельна інфекція, вона не впливає, наприклад, на ці шляхи передачі. Потім, коли починали аналізувати, почали спілкуватися через послів з епідеміологами, вони розповідали, що якщо люди не бачать, це невидима інфекція, то треба створити якийсь психологічний ефект. І завдяки цьому психологічному ефекту у людей з'являлося відчуття небезпеки і необхідність дотримання карантинних заходів, які вводилися урядом", – зізнався Ляшко.

Він додав, що у випадку з громадським транспортом була не стільки проблема інфікування в ньому, скільки проблема внутрішньої міграції населення.

"Замість того, щоб ізолюватися, люди, маючи транспорт, який буде вільно пересуватися, будуть навіть без необхідності відвідувати певні місця, тобто на ті ж ринки "для екскурсії" поїдуть люди похилого віку. Ми це відзначали і знаємо, як це відбувається. Тому велика міграція призводить до порушення всіх принципів карантину", – наголосив головний санлікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віктор Ляшко заявив, що план виходу України з карантину, раніше поданий Кабінетом міністрів, буде переглянутий.