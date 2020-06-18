Ляшко вказав українцям на помилку в носінні масок

Однією з причин зростання кількості випадків зараження коронавірусом в Україні є те, що люди неправильно носять захисні маски, особливо в транспорті.

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Про це під час брифінгу 18 червня повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він зазначив, що люди знімають маски з носа, наражаючи себе на небезпеку.

"У нас після пом'якшення запустили всі маршрути за схемою, яка була до карантину. Це призвело до того, що час пік з'явився, в цей час виникла велика заповнення вагонів метро, тролейбусів, трамваїв, автобусів. Це призводить до збільшення контактів, до порушення соціальної дистанції, до того, що температурний режим у цих вагонах значно більший, ніж допустимо нормативно, і людям важко перебувати в масках. Знімається маска з носа, а маска на роті – це вже неефективний засіб, це вже є потенційне джерело інфікування", – повідомив Ляшко.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні, вже з 22 червня карантин можуть жорстко посилити в регіонах із найгіршою епідеміологічною ситуацією.