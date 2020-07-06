Ляшко заявив, що заради дітей в Україні порушать карантин

В Україні у вигляді пілотного проєкту відкриють дитячий табір в умовах епідемії коронавірусної інфекції, незважаючи на те, що вони заборонені в постанові про адаптивний карантин до 31 липня.

Про це 4 липня заявив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми з обережністю ставимося до відкриття. Зараз прописали норми, зустрілися з певними асоціаціями... Думаю, в Херсонській області, однією з перших, зробимо пілот, спробуємо відкрити зміну відпочинку, не більше 14 днів, для дітей з області", – сказав він.

При цьому він підтвердив, що згідно з карантинними обмеженнями наразі такі заклади працювати не можуть, причому не тільки через коронавірус.

"Дитячі табори заборонені в постанові про адаптивний карантин до 31 липня. Причини в тому, що під час організованого відпочинку дітей часто відбуваються не тільки спалахи крапельної інфекції, але і достатня кількість гострих кишкових інфекцій. Цього тижня в Кирилівці стався спалах кишкової інфекції серед дітей віком до 12 років на базі, яка не прислухалася до вимог карантину, відкрилася без дозвільних документів", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що відкриття дитячих оздоровчих таборів і баз відпочинку в Україні раніше 31 липня заборонено. Недотримання цієї вимоги може навіть розцінюватися як порушення закону.