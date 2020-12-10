Ляшко заявив про заборону новорічних вечірок в Україні: кого стосуватиметься

До локдауну в Україні, який розпочнеться з 8 січня, ресторанам і закладам громадського харчування забороняється проводити будь-які новорічні святкування.

Немає такої заборони тільки на шкільні передноворічні ранки. Про це заявив розповів державний санітарний лікар, заступник глави Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко в коментарі "Громадське Радіо".

Він підкреслив, що обмеження для роботи ресторанів і кафе, а також церков, театрів, кінотеатрів і музеїв ввели додатково до тих, які передбачає "помаранчева" епідемічна зона. Останні діятимуть у країні і після локдауну, оскільки карантин уряд продовжив поки до 28 лютого включно.

"Заборонено проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів у закладах громадського харчування", – пояснив Ляшко.

Головний санлікар наголошує, що перераховані заклади та установи зобов'язані працювати з дотриманням зазначених обмежень:

ресторани і заклади громадського харчування можуть бути відкриті до 23:00 години;

водночас касові апарати не повинні працювати після 22:00 (відповідно, до цього часу в закладі має відбутися замовлення і розрахунок).

Нагадаємо, що локдаун в Україні введуть з 8 по 24 січня 2021 року. Його в уряді назвали "зимовими канікулами заради безпеки" громадян. Згідно з рішенням, в новорічну ніч дозволили закладам громадського харчування продовжити роботу до 01:00 замість 23:00.

Водночас у школах і дитячих садах проводити новорічні ранки можна. Хоча тільки в межах однієї групи або класу.

Після 8 січня такі заходи проводити вже не дозволять, оскільки почнуть діяти інші обмеження. Як відомо, до 24 січня українські школи мають працювати дистанційно або ввести канікули. Студенти ВНЗ теж навчатимуться віддалено, діяльність продовжать тільки дитячі садки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що необхідність введення локдауну в Україні в січні зумовлена прогнозами зростання кількості хворих на коронавірус, а також очікуванням піку грипоподібних захворювань.