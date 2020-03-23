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24 березня • оновлено в 00:20
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Ляшко заявив про 10 нових випадків COVID-19 в Україні

3.2т
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За понеділок, 23 березня, в Україні зафіксовано 10 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це в ефірі "Свободи слова" заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він також зазначив, що інформація ця поки уточнюється – вранці будуть точні дані.

"У понеділок надійшла інформація про 10 нових випадків коронавіусу, ми цю інформацію уточнюємо, завтра вранці оприлюднимо офіційні дані", – сказав Ляшко.

Віктор Ляшко

Віктор Ляшко

Скріншот з відео

Як відомо, станом на 22 березня, в Україні заразилися 73 людини. Як повідомляв OBOZREVATEL, на центральний залізничний вокзал Києва прибув потяг із Риги, в якому могли перебувати хворі коронавірусом люди. Його тут же оточила поліція й автобуси з водіями в захисних костюмах. Через 4 години людей усе ж випустили з вагонів і вони кинулися врозтіч.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
вірус
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