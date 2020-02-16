Ляшко закликав Зеленського дати Дмитру Тимчуку звання Героя України

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко виступив з ініціативою присудити посмертно звання Героя України координатору групи "Інформаційний спротив", народному депутату фракції "Народний фронт" Дмитру Тимчуку, який за дивних обставин загинув 19 червня 2019 року.
З таким проханням політик звернувся до президента України Володимира Зеленського. Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у Facebook до Дня військового журналіста, 16 лютого.
За словами Ляшка, його товариш і колега Дмитро Тимчук був одним із кращих у цій надважливій роботі.
Дмитро Тимчук
UAportal
"Його "Інформаційний спротив" вчинив справжній потужний опір російській агресії. Було б дуже справедливо, якби Володимир Зеленський присвоїв Дмитру Тимчуку звання Героя України посмертно", – написав політик.
Він також звернувся до українців ще раз згадати загиблого і вшанувати його пам'ять.
"Пом’янімо Дмитра! Вічна йому пам’ять і слава!" – підсумував Ляшко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У середу, 19 червня, в Києві було знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив", народного депутата фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.
Правоохоронці спочатку розглядали три версії загибелі нардепа Тимчука: нещасний випадок, необережність чи кримінал.
Пізніше джерела повідомили, що слідство розглядає самогубство як основну версію загибелі.
У коментарі OBOZREVATEL ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що не вірить у версію недбалого поводження зі зброєю.
В оточенні народного депутата Дмитра Тимчука, який загинув при чищенні нагородної зброї, спростували версію про його пияцтво і самогубство.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram