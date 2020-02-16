Ляшко закликав Зеленського дати Дмитру Тимчуку звання Героя України

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко виступив з ініціативою присудити посмертно звання Героя України координатору групи "Інформаційний спротив", народному депутату фракції "Народний фронт" Дмитру Тимчуку, який за дивних обставин загинув 19 червня 2019 року.

З таким проханням політик звернувся до президента України Володимира Зеленського. Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у Facebook до Дня військового журналіста, 16 лютого.

За словами Ляшка, його товариш і колега Дмитро Тимчук був одним із кращих у цій надважливій роботі.

Дмитро Тимчук UAportal

"Його "Інформаційний спротив" вчинив справжній потужний опір російській агресії. Було б дуже справедливо, якби Володимир Зеленський присвоїв Дмитру Тимчуку звання Героя України посмертно", – написав політик.

Він також звернувся до українців ще раз згадати загиблого і вшанувати його пам'ять.

"Пом’янімо Дмитра! Вічна йому пам’ять і слава!" – підсумував Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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