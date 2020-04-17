Питання про масове тестування українців на коронавірус у Міністерстві охорони здоров'я не піднімається, оскільки це може викликати "оманливе відчуття безпеки".

Про це 17 квітня у коментарі "Радіо свобода" заявив головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко. За його словами, Україна зараз тестує на COVID-19 всіх, хто цього потребує, за алгоритмами Всесвітньої організації охорони здоров'я (щоб подивитися відео, доскрольте новину вниз).

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Він також зазначив, що сьогодні проводяться 5 тисяч тестів на добу, і щодня кількість тестувань збільшується.

"Щодо масового тестування, то за один день 40 млн українців ми не протестуємо. Проведення тестування людям, які не були у контакті з хворими, або не мають симптомів, буде створювати оманливе відчуття безпеки. Людина протестується в перші 3-4 дні інкубаційного періоду, буде відчувати, що повністю здорова і порушуватиме режим самоізоляції", – зазначив заступник міністра.

Він додав, що у звітність щодо тестування вносяться лише дані про результати ПЦР-тестів. Експерс-тести у статистику не входять.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ляшко заявив, що Україна в ситуації з пандемією коронавірусу COVID-19 наразі йде за сценарієм Польщі.