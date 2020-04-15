Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко висловився за введення повної заборони діяльності церков на період карантину для запобігання поширенню коронавірусу в країні.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Однак, на його переконання, вплинути на те, щоб громадяни не збиралися біля святинь, можна хіба що силовими методами. Про це він заявив у інтерв’ю НВ.

"Чому взагалі заборонили масове скупчення людей? Тому що в масових скупченнях, особливо в закритих приміщеннях, найбільша ймовірність поширення інфекційних хвороб, які передаються повітряним і повітряно-крапельним шляхом. Тому всі наші карантинні заходи спрямовані на розрив цієї передачі. Ми встановили певні правила відвідування закладів першої необхідності: супермаркетів, аптек. Щоб не було більш як однієї особи на площі 10 кв. м", – пояснив головний санлікар.

Ляшко заявив, що заборонив би в Україні діяльність церков на час карантину

За його словами, переговори щодо заборони відвідування богослужінь велися на різних рівнях: з президентом, прем'єром, головами обласних адміністрацій, Нацполіції. Були й зустрічі з церковним керівництвом, де священнослужителів переконували в доцільності закриття або обмеження доступу до церкви на час служби, щоб скоротити інфікування суспільства.

"І що показала нам ця Вербна неділя? Велика частина прислухалася. Порушення були, але безсистемні. Те, що люди збиралися біля церков, – тут вплинути можна хіба що силовими методами. А якби почали впливати силовими методами, то відбулися б зіткнення", – зауважив Ляшко.

У цьому контексті заступник очільника МОЗ нагадав, стільки осіб заразилися коронавірусом у тій же Печерській лаврі. Однак попри наявність всіх підстав для закриття церков, нині цього ніхто не робить.

"Як головний санітарний лікар України я вам серйозно скажу: заборонив би і закрив усе, де є можливість для масового скупчення населення. Але багато хто зненавидів би мене за це ще більше. Зараз головне – самоізолюватися. Я закликаю всіх відсвяткувати Великдень вдома. Не їхати до своїх батьків. Навіть якщо руйнуються вікові традиції. У цей конкретний час це потрібно зробити", – звернувся він до українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через свідоме ігнорування карантину братією контрольованої УПЦ МП Києво-Печерської лаври головна православна святиня України перетворилася на справжній епіцентр епідемії коронавірусу в Києві.