Ляшко уточнив правила носіння маски

Ляшко підкреслив, що в людних місцях не можна ходити без маски

У період пандемії коронавірусу й узагалі будь-якої епідемії кожна людина розглядається як потенційно інфікована. Тому в людних місцях не можна ходити без захисної маски.

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Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів головний санітарний лікар України, заступник голови Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає ТСН.

"Краще не випробовувати долю, якщо кожна людина одягне маску – цим вона зменшує кількість або відстань біологічного матеріалу, який виділяє під час відвідування місць скупчення людей, і цим зменшує ймовірність інфікування", – зазначив він.

Водночас головний санлікар додав, що захисну маску потрібно носити у приміщенні, а на вулиці її можна не одягати, якщо вдається дотримуватися соціальної дистанції 1,5 метра.

"Якщо ми потрапляємо у велике скупчення людей, де неможливо дотримуватися відстані – там треба одягати маску", – пояснив Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 22 червня можуть посилити карантин у зв'язку зі зростанням захворюваності на COVID-19. Водночас рішення в кожній окремій області ухвалюватиме місцева влада.