Ляшко розвінчав поширені міфи про маски

Носіння захисних масок жодним чином не може зашкодити здоров'ю і тим паче спричини нестачу кисню в організмі людини.

Про це під час брифінгу повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За його словами, в період пандемії такий простий аксесуар навпаки може врятувати життя тих, хто його одягає, і тих, хто перебуває поруч (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Сертифіковані медичні маски не мають негативного впливу на стан здоров'я. Сьогодні поширюється досить велика кількість фейків. Вони призводять до того, що значно поширюються контакти та інфікування серед людей. Медичні маски не обмежують потрапляння кисню в організм. Носіння маски не має негативних наслідків для здоров'я людини. У всьому світі медичні маски використовуються медичними працівниками досить тривалий час", – запевнив Ляшко.

Він наголосив, що дослідження, які були проведені раніше та які були проведені впродовж 2020 року, показали, що негативних наслідків для здоров'я від носіння маски не зафіксовано навіть в людей, які мають хронічні захворювання легень.

"Скарги на задуху або нестачу повітря дійсно можуть бути, але вони, за результатами досліджень, носять суб'єктивний характер. Адже показники насиченості крові киснем не змінюються. З огляду на те, що у людей з хронічними хворобами легень коронавірус може бути смертельно небезпечним, оскільки вражає нижні дихальні шляхи, викликає загострення бронхолегеневої патології, маски потрібно носити всім в громадських місцях, в транспорті", – нагадав українцям головний санітарний лікар.

Ляшко також акцентував увагу на ще одному цікавому факті, який нещодавно встановили дослідники. З'ясувалося, що маска не тільки зменшує кількість вірусу, яку виділяє інфікована людина, але й дозволяє захистити від проникнення вірусу в організм людини, яка її носить.

"Крім того, маска зменшує не тільки імовірність проникнення, а й кількість того вірусу, який потрапляє в організм. Як показали останні дослідження, важкість перебігу коронавірусної хвороби серед іншого залежить і від кількості вірусу, який при контакті проникає в організм. Чим менше вірусу, тим більша імовірність, що хвороба буде протікати легко", – пояснив Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів подав на розгляд Верховної Ради два законопроєкти, які введуть відповідальність і для пересічних українців, і для підприємств за неправильне носіння масок. За новими правилами, якщо в транспорті або торговому центрі стягнути маску на підборіддя, то доведеться заплатити 170 грн штрафу.