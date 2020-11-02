Ляшко спрогнозував важку зиму в Україні через динаміку COVID-19

Зима 2020-21 років для України та інших держав світу з точки зору епідемічної ситуації буде важкою. Про це свідчить уже нинішня динаміка захворюваності на коронавірус.

Такий сценарій прогнозує головний державний санітарний лікар країни Віктор Ляшко. Деталями він поділився в інтерв’ю "Сьогодні".

"Особливо викликає занепокоєння динаміка захворюваності у європейських країнах. Наприклад, Франція, де фіксують 50 тисяч випадків на день. Якщо такі тенденції будуть продовжуватися і не буде пікового навантаження, після якого йде спад або плато, то ми побачимо, до якого рівня підніматиметься кількість хворих", – зазначив заступник глави МОЗ.

За його словами, введені на початку весни в Україні карантинні заходи дозволили розтягнути захворюваність на COVID-19 у часі, тож у нас не було "просідання" кількості випадків.

Ляшко підкреслив, що так країна трималася певний проміжок часу. Однак, коли громадяни стали повертатися з відпусток, розпочався навчальний процес – змінилося соціальне середовище, у якому люди були три літні місяці.

"Усе це дало приріст кількості випадків коронавірусної хвороби. Це ще раз підтверджує, що вірус підступний і непрогнозований", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами вчених, узимку COVID-19 та інші вірусні захворювання швидше поширюються за низьких температур. До того ж люди перебувають в основному в приміщеннях, де можуть заражати одне одного у разі близького контакту.