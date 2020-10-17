Ляшко сказав, як стрімкі темпи COVID-19 позначилися на смертності в Україні

Показник смертності від коронавируса в Україні на сьогоднішній день складає менше 2%.

Про це в суботу, 17 жовтня, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"2% – летальність в Україні. При тому, що Україна не переглядала показників щодо обчислення летальних випадків, а залишилася так, як починала", – сказав він.

Лікар пояснив, що в щоденну оперативну статистику входять всі, хто помер з діагностованим COVID-19. "Чи не внаслідок коронавирусной хвороби, а коли помер з коронавирусной хворобою. І у нас все одно летальність сьогодні вже менше 2%", – повідомив Ляшко.

В цілому по світу, за словами лікаря, летальність зменшилася з 7% до 3%. Це говорить про те, що лікарі вже знайшли певні підходи до виведення з критичного стану хворих COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ляшко анонсував надходження в Україну нових безкоштовних тестів на коронавірус, схвалених ВООЗ.