Ляшко сказав, скільки українців зможе отримати вакцину від COVID-19 навесні

Борис Бондар Суспільство 23:52, 28.07.2020 Оновлено: 23:59, 28.07.2020

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Україна може отримати вакцину від коронавірусу навесні 2021 року і нею можна забезпечити 20% населення.

Як повідомило Укрінформ, про це він розповів на онлайн-зустрічі з Європейською бізнес асоціацією. Ляшко поінформував, що 7 виробників вакцини почали третю стадію клінічних досліджень.

За його словами, результати досліджень будуть готові до кінця року, а навесні, можливо, препарати почнуть поширювати.

"Україна приєдналася до глобальної ініціативи COVAX, було доручення Президента, він узяв під контроль забезпеченість України насамперед вакцинами проти COVID-19. Ми активно над цим працюємо, є обіцянка, що як мінімум на 20% населення вакцина прийде в рамках концерну COVAX", – сказав санлікар.

Він додав, що Україна також веде переговори з виробниками напряму, щоб забезпечити поставки вакцини як у рамках державних закупівель, так і для комерційного продажу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що вакцина від COVID-19 на український ринок може потрапити в березні 2021 року, як тільки з'явиться у світі.

На думку Ляшка, препарат може коштувати в межах тисячі гривень.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Лукашенко заявив про зараження коронавірусом

Центр світового православ'я вже не у Москві, – Клімкін

Терористи на Донбасі знову зірвали перемир'я та обстріляли ЗСУ

У Києві злодії обчистили квартири "слуги народу" і прокурора

Новий карантин, курс долара й останній місяць заплатити за квартири: що чекає українців у серпні