Ляшко сказав, скільки українців зможе отримати вакцину від COVID-19 навесні

Ляшко заявив, що Україна може отримати вакцину від коронавірусу навесні 2021 року.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Україна може отримати вакцину від коронавірусу навесні 2021 року і нею можна забезпечити 20% населення.

Як повідомило Укрінформ, про це він розповів на онлайн-зустрічі з Європейською бізнес асоціацією. Ляшко поінформував, що 7 виробників вакцини почали третю стадію клінічних досліджень.

За його словами, результати досліджень будуть готові до кінця року, а навесні, можливо, препарати почнуть поширювати.

"Україна приєдналася до глобальної ініціативи COVAX, було доручення Президента, він узяв під контроль забезпеченість України насамперед вакцинами проти COVID-19. Ми активно над цим працюємо, є обіцянка, що як мінімум на 20% населення вакцина прийде в рамках концерну COVAX", – сказав санлікар.

Він додав, що Україна також веде переговори з виробниками напряму, щоб забезпечити поставки вакцини як у рамках державних закупівель, так і для комерційного продажу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що вакцина від COVID-19 на український ринок може потрапити в березні 2021 року, як тільки з'явиться у світі.

На думку Ляшка, препарат може коштувати в межах тисячі гривень.