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Ляшко сказав, скільки українців зможе отримати вакцину від COVID-19 навесні

Борис Бондар
Борис Бондар
Суспільство
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Ляшко заявив, що Україна може отримати вакцину від коронавірусу навесні 2021 року

Ляшко заявив, що Україна може отримати вакцину від коронавірусу навесні 2021 року.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Україна може отримати вакцину від коронавірусу навесні 2021 року і нею можна забезпечити 20% населення.

Як повідомило Укрінформ, про це він розповів на онлайн-зустрічі з Європейською бізнес асоціацією. Ляшко поінформував, що 7 виробників вакцини почали третю стадію клінічних досліджень.

За його словами, результати досліджень будуть готові до кінця року, а навесні, можливо, препарати почнуть поширювати.

"Україна приєдналася до глобальної ініціативи COVAX, було доручення Президента, він узяв під контроль забезпеченість України насамперед вакцинами проти COVID-19. Ми активно над цим працюємо, є обіцянка, що як мінімум на 20% населення вакцина прийде в рамках концерну COVAX", – сказав санлікар.

Він додав, що Україна також веде переговори з виробниками напряму, щоб забезпечити поставки вакцини як у рамках державних закупівель, так і для комерційного продажу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що вакцина від COVID-19 на український ринок може потрапити в березні 2021 року, як тільки з'явиться у світі.

На думку Ляшка, препарат може коштувати в межах тисячі гривень.

УкраїнаКоронавірусВіктор Ляшко
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