Ляшко сказав, коли вакцина від COVID-19 з'явиться в Україні

Вакцина від COVID-19 на український ринок може потрапити в березні 2021 року, щойно з'явиться у світі.

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Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю виданню "Гордон". Він зазначив, що збирається піти одним із перших добровольців для клінічних випробувань препарату.

За словами Ляшка, наразі йдеться про наближення до третьої стадії клінічних досліджень, коли вакцина вже може проходити випробування на людях.

"У нас в Україні теж розглядається можливість проведення третьої клінічної стадії дослідження інактивованої вакцини проти COVID-19. Я вже казав: щойно почнуться випробування, я піду одним із перших добровольців. Публічно випробую вакцину, щоб ніхто не думав, що ми тут якусь масонську змову плетемо", – сказав лікар.

Він зазначив, що імунобіологічні препарати, які зараз доходять до третьої клінічної стадії, – це наша надія на порятунок, на життя без карантинних обмежень.

Крім того, вивчаються і випускаються препарати, які будуть використовуватися для специфічної терапії проти коронавірусної хвороби, додав Ляшко.

"Зараз ми говоримо про неспецифічну терапію, що прибирає симптоматику і допомагає легше перенести захворювання. А специфічна терапія – це та, яка діятиме безпосередньо на вірус, вбиватиме його і зніматиме всі негативні наслідки для здоров'я людини", – сказав лікар.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Ляшко розповів, як будуть працювати школи в Україні з 1 вересня.