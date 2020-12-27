Ляшко розповів, як Україна вирішить проблему з транспортуванням і зберіганням вакцини від коронавірусу

Україна знайшла можливість виконати вимоги виробника щодо низьких температур при зберіганні та транспортуванні вакцини від коронавірусу.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в етері каналу "Україна 24". Він уточнив, що раніше в імунопрофілактиці ніколи не використовувалася температура -80 градусів.

"Ми підняли національні склади, які є в Міністерстві охорони здоров'я, там у нас реально немає умов для зберігання таких вакцин або лікарських засобів саме при температурі -80 градусів", – сказав він.

За словами Ляшка, наразі Україна отримала кілька комерційних пропозицій від приватних логістичних фармацевтичних компаній.

"І у нас в країні, на вітчизняних складах є можливість зберігання, логістики, транспортування до пунктів щеплення вакцини й при температурі зберігання -80 градусів", – уточнив він.

Раніше про те, що Україна знаходиться в одному положенні з країнами Африки щодо термінів отримання вакцини від коронавірусу, сказала провідна інфекціоністка МОЗ України Ольга Голубовська. За її словами, "ніхто з нас і не збирався робити цивілізовану європейську країну".

"Ми, як країни Африки на південь від Сахари, будемо перебувати в точно такому ж становищі, поки не зміниться політика держави", – сказала вона.

Як писав OBOZREVATEL, Україна для імунізації населення від COVID-19 може отримати вакцину, вироблену британсько-шведською компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом.

Таке припущення висловив генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузин. За його словами, такий прогноз заснований на виробничих можливостях фармкомпанії та на можливостях нашої країни.