Ляшко розповів, як будуть працювати школи в Україні з 1 вересня.

Міністерство охорони здоров'я з Міністерством освіти України обговорюють формат роботи шкіл в країні з 1 вересня в умовах епідемії коронавірусу і на даний момент у них є кілька варіантів.

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Про це розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю "BC Україна". За його словами 1 вересня діти підуть в школу.

"Але як – це вже питання, яке ми проговорюємо з новим в.о. міністра освіти. Є кілька варіантів. Можливо, доведеться обмежувати одночасне перебування дітей в класах. Розглядаємо варіанти, що, наприклад, математика буде в класі, а історія буде дистанційно проводитися. По змінах розводити. Думаю, що ці моделі ми напрацюємо", – сказав Ляшко.

Лікар зазначив, що спрогнозувати епідемічну ситуацію на вересень майже неможливо.

"Готуємося і до гірших сценаріїв, дистанційна освіта, до проміжних варіантів і до повністю поверненню дітей до школи", – зазначив Ляшко.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Ляшко заявив про те, що в Україні може бути ще 100 тис. хворих на COVID-19, яких "не знайшли".