Ляшко розповів, від кого Україна отримає вакцини проти COVID-19

Україна має бути в списку пріоритетних країн, котрі першими отримають вакцини проти коронавірусу. Ключовими постачальниками мають стати британська Astrozen й американська Novavax.

Про це під час брифінгу повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він наголосив, що наша держава отримає необхідні препарати після їх реєстрації виробниками і перекваліфікації ВОЗ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми робимо все можливе, щоб Україна отримала вакцину серед перших країн, які будуть її використовувати. Ми зайшли в рамки механізму COVAX, який об'єднує понад 180 країн і який необхідний для того, щоб всі країни, незалежно від їх економічного стану, могли отримати вакцину одними з пріоритетних", – наголосив він.

За словами Ляшка, передбачається декілька траншів вакцини, якими покриють щонайменше 20% населення саме пріоритетних груп. Передусім це:

працівники з високим ризиком інфікування в закладах охорони здоров'я;

працівники, які забезпечують відповідь на надзвичайні ситуації;

люди із серйозними супутніми захворюваннями;

люди старшого віку, які проживають закритим колективом;

працівники з критичним ризиком;

працівники шкіл;

люди із супутніми захворюваннями середньої тяжкості;

люди похилого віку;

люди, які живуть у притулках для бездомних.

"COVAX говорить, що для України будуть старатися давати один і той самий вакцинний препарат. Країна повинна забезпечити прийняття продукту, холодовий ланцюг розвезення до кожного кабінету щеплення і вакцинальні сесії. За наявною в нас інформацією, зараз проходить розробка близько 180 вакцин-кандидатів. 10 з них – на третій клінічній стадії", – зазначив головний санлікар.

"Механізм COVAX передбачає, що 92 країни отримають вакцину або безоплатно, або нижче ринкової ціни. Україна також потрапила сюди. Для цих 92 країн планується, що будуть використовуватися вакцини фірми Astrozen (Великобританія) і Novavax (США)", – уточнив він.

Підсумовуючи, Ляшко розповів, що виробництво та реєстрація вакцин відбуватимуться в Індії – в Інституті сироваток. Після реєстрації препаратів усі країни із зазначеного списку мають отримати першим траншем вакцину в розмірі 3% від населення країни. У подальшому декількома траншами вона буде довезена для покриття 20% населення.

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