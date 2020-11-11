Ляшко розповів про три етапи боротьби з COVID-19 і пояснив, що далі чекає українців

На першому етапі боротьби з COVID-19 було розгорнуто 30% ліжкового фонду, на другому, який почався зараз, – 50%, на третьому розгорнуть тимчасові госпіталі.

Про це в інтерв'ю Українському радіо розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він зазначив, що зараз Україна переходить на другий етап.

За словами Ляшка, в уряді розуміють здатність вітчизняної системи охорони здоров'я, знають можливості розгортання тимчасових госпіталів на базі санаторіїв або виставкових центрів

"Ми розуміємо, яку кількість медиків ми можемо залучити до надання допомоги хворим з коронавірусною хворобою, і ми розуміємо, коли може настати межа, коли далі вже система охорони здоров'я не справляється. Давайте не будемо чути і шукати ці цифри", – сказав санлікар.

Також він уточнив, що з переходом на другий етап протистояння пандемії заборонені планові госпіталізації і планові операції, крім визначених постановою про карантин.

"Ми переходимо на етап, коли більшість закладів медичної охорони буде перепрофільовано під надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу. Наше завдання в цих лікарнях забезпечити їх киснем, забезпечити необхідними лікарськими засобами, і забезпечити належну оплату праці медичним працівникам", – підкреслив заступник міністра.

Він закликав людей і зокрема представників бізнесу забезпечити дотримання санітарних норм і правил, щоб не настав третій етап, коли будуть розгортати тимчасові госпіталі і залучати для надання допомоги хворим непрофільні установи.

"Ми ж повинні розуміти, що і кількості працівників, зокрема медичних працівників, не вистачить, щоб якісно забезпечити на території всієї країни роботу тих перепрофільованих установ. Це ми бачимо і на прикладі Чехії, і на прикладі Польщі", – резюмував Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що карантин вихідного дня в Україні буде суворим.

За його словами, такий крок став вимушеним через стрімке поширення коронавірусу в Україні. Він покликаний запобігти виникненню ситуації, коли з напливом хворих не зможе справлятися медична система країни.

Ідею підтримав і президент України Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що тимчасовий карантинний режим у вихідні приблизно на декілька тижнів допоможе уникнути локдауну.