До Монастириська не доїхав: Ляшко розповів про ситуацію в епіцентрі коронавірусу в Україні

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в п'ятницю, 3 квітня, відвідав Тернопільську область, яка стала одним з епіцентрів поширення коронавірусу COVID-19 в країні.

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Під час поїздки він зустрівся з медиками місцевих лікарень, а також провів засідання обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, написав головний санлікар на своїй сторінці в Facebook.

facebook.com/viktor.liashko

За словами Ляшка, Козівська центральна районна клінічна лікарня забезпечена засобами індивідуального захисту на найближчий час. Далі буде проводиться доукоплектовка.

"Був сигнал, що масово звільняються працівники. З'ясували. Звільняються тільки люди 65+. Але проблеми з кадрами існують, і це питання вимагає системного рішення", - підкреслив він.

facebook.com/viktor.liashko

При цьому, за словами Ляшка, там є віддані своїй роботі медичні співробітники. Він поспілкувався щонаймешне з трьома такими.

Головний санлікар наголосив, що Тернопольська університетська лікарня добре оснащена необхідним обладнанням: апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ), новітні монітори пацієнта.

facebook.com/viktor.liashko

"У лікарні працює багато висококласних фахівців. Зараз пустує. Чекає пацієнтів. Медичний заклад прийматиме не просто пацієнтів з тяжким перебігом коронавірусної хвороби, а тих, у кого складні супутні хвороби", - уточ він.

Ляшко додав, що проблем залишається тільки одне питання – низькі зарплати. Він уточнив, що МОЗ видав наказ про доплати медспівробітниками, які працюють з хворими на коронавірус, в розмірі трьох посадових окладів.

facebook.com/viktor.liashko

Також він розповів, чому не доїхав до Монастириська. Нагадаємо, що саме в цьому місті COVID-19 захворіли 8 лікарів, 13 медсестер і 8 молодших медсестер.

Ляшко зазначив, що з ситуацією там розібралися: "Зараз в лікарні є 4 апарату ШВЛ. Місцеве управління планує закупити ще, на жаль, дефіцит на ринку. Працівники забезпечені костюмами і респіраторами на найближчі дні, йде робота над повним забезпеченням всім необхідним. Ми на постійного зв'язку з головним лікарем.

facebook.com/viktor.liashko

Він також закликав усіх медспівробітниками з Монастириська повідомляти про невирішені проблеми в Департамент охорони здоров'я Тернопільської ОДА або йому в особистих повідомленнях.

Згідно з даними онлайн-карти РНБО, в Тернопільській області зафіксовано 133 випадки зараження коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через спалах коронавирусної інфекції в Монастириському районі Тернопільської області виникла гостра потреба у відновленні роботи районних СЕС, також необхідні засоби захисту для медиків і лабораторні пробірки.

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