Ляшко розповів про план "Б" у боротьбі з коронавірусом в Україні

Міністерство охорони здоров'я розраховує, що приватні українські клініки допоможуть державним лікарням у боротьбі з пандемією COVID-19 у країні.

Про такий план "Б" у сфері медицини заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, така співпраця між медичними закладами може відбуватися в двох напрямах. Наприклад, приватні клініки можуть допомогти лікувати хворих на коронавірус у тому разі, якщо бюджетні не справлятимуться із цим.

"Якщо не дай Бог настане колапс у системі охорони здоров'я, ми вивчаємо, як приватні клініки можуть допомогти державі, на яких умовах, на яких підходах. Цей план "Б" має бути відпрацьовано, щоб він міг ввімкнутися одразу без будь-яких нюансів. Питання оплати теж повинно бути відпрацьоване", – пояснив він.

Також, вважає Ляшко, приватні медичні установи можна залучати до участі в майбутній вакцинації населення України проти COVID-19.

"Це буде безпрецедентна імунопрофілактика. Адже за фактом величезна кількість населення має бути охоплена вакцинацією. А без приватних клінік ми проводитимемо це довше. Хочемо з ними зараз проговорити всі умови партнерства", – запевнив головний санлікар країни.

Він зазначив, що сьогодні багато українців звертаються по медичну допомогу до приватних фахівців. Тому такі клініки можуть самі організувати пункти вакцинації – тільки для своїх співробітників і пацієнтів, або ж загальні. У другому випадку, підкреслив Ляшко, держава повинна передбачити, у який спосіб вона зможе профінансувати це.

У МОЗ сподіваються на результативні переговори з приватними клініками в цьому питанні, щоб разом протистояти пандемії в Україні.

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