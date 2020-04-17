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17 квітня • оновлено в 19:56
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Ляшко розповів про песимістичний сценарій коронавірусу в Україні

1.8т
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В Україні не стануть послаблювати карантин, якщо коронавірус COVID-19 підтвердять у понад 2% населення.

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Про це в п'ятницю, 17 квітня, в коментарі "Радіо свобода" заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Віктор Ляшко

Віктор Ляшко

Фокус

Він розповів, що влада розробляє різні сценарії виходу з карантину. Ляшком пояснив, що в цьому питанні потрібно враховувати, як пройдуть великодні свята і яким буде зростання захворюваності.

"Ми розробляємо сценарії виходу з карантину. Вони є різні. Буде відбувається пом'якшення [правил]. Тільки ми повинні розуміти, що ніхто не буде скасовувати карантин, коли буде фіксуватися зростання випадків коронавірусної хвороби", – сказав він.

"Якщо в нас буде стрімкий стрибок кількості захворювань, якщо він переступить [позначку] в більш 2% всього населення, ми країну будемо тримати на карантині довше, оскільки це буде значним навантаженням на систему охорони здоров'я", – додав експерт.

За словами Ляшка, при песимістичному сценарії і при зростанні захворюваності вище 2% система "може не впоратися з кількістю випадків і не надати всім, хто потребує, якісну медичну допомогу".

"Це рішення [зняття карантину] потрібно буде прийняти всім осмислено, оскільки будуть стояти на кону життя людей", – підкреслив Ляшко.

Як писав OBOZREVATEL, Україна в ситуації з пандемією наразі йде за сценарієм Польщі, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Теги
видео хвороба вірус інфекція карантин
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Мир Миру
Мир Миру
Актуально оголошення НА РІК карантину для пенсіонерів та людей із хронічними захворюваннями. Логічно припустити, що цього часу буде достатньо світові для створення ліків проти коронавірусної інфекції.
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
так и не понял,какое слово является запретным,вероятно у модерптора проблема с мозгами.
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
т.о.ес.ть от другого з.а..бо.л.е.в.а.н.и.я з.аг.нут.ься можно,а от мо.дн.ого "к.о.р.о.н.о",это пл.о.хо,интер.есный по.дх.од..как минмум,поэтому и п.о.д.о.з.р.и.т.е.льно.
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