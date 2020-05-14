Ляшко розповів, коли запрацює транспорт і метро в Україні

У разі сприятливої епідеміологічної ситуації комплексне відновлення роботи громадського транспорту в Україні можливе уже на початку червня.

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Що ж стосується метро, то його запуск може буде неодночасним у Києві, Харкові та Дніпрі. Такий прогноз озвучив головний санітарний лікар України, заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко в інтерв'ю "Українському радіо" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми розглядаємо це питання (відновлення роботи транспорту. – Ред.) з міністерством інфраструктури та міністерством економіки. Є питання, які ми обстоюємо з епідеміологічної точки зору. Зараз розглядаємо, що громадський транспорт буде відкрито в другому чи третьому етапі, якщо не буде ускладнень епідеміологічної ситуації. Зараз ми говоримо про комплексне відкриття. Орієнтовно, це буде початок червня", – сказав він.

Транспорт в Україні Слово і діло

Відповідаючи на запитання про метро, він також наголосив, що остаточне рішення ухвалюватиметься після оцінки динаміки захворюваності по країні і в містах-мільйонниках безпосередньо.

"Ми розглядатимемо це питання і схвалюватимемо, враховуючи епідситуацію і наші етапи виходу з карантину, які враховуватимуть адаптивність. Йдеться про три міста: Київ, Харків і Дніпро. І я не можу гарантувати, що метрополітен у них відкриється в один день", – зазначив Ляшко.

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