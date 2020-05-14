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14 травня • оновлено в 17:22
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Ляшко розповів, коли запрацює транспорт і метро в Україні

10.7т
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У разі сприятливої епідеміологічної ситуації комплексне відновлення роботи громадського транспорту в Україні можливе уже на початку червня.

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Що ж стосується метро, то його запуск може буде неодночасним у Києві, Харкові та Дніпрі. Такий прогноз озвучив головний санітарний лікар України, заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко в інтерв'ю "Українському радіо" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми розглядаємо це питання (відновлення роботи транспорту. – Ред.) з міністерством інфраструктури та міністерством економіки. Є питання, які ми обстоюємо з епідеміологічної точки зору. Зараз розглядаємо, що громадський транспорт буде відкрито в другому чи третьому етапі, якщо не буде ускладнень епідеміологічної ситуації. Зараз ми говоримо про комплексне відкриття. Орієнтовно, це буде початок червня", – сказав він.

Транспорт в Україні

Транспорт в Україні

Слово і діло

Відповідаючи на запитання про метро, він також наголосив, що остаточне рішення ухвалюватиметься після оцінки динаміки захворюваності по країні і в містах-мільйонниках безпосередньо.

"Ми розглядатимемо це питання і схвалюватимемо, враховуючи епідситуацію і наші етапи виходу з карантину, які враховуватимуть адаптивність. Йдеться про три міста: Київ, Харків і Дніпро. І я не можу гарантувати, що метрополітен у них відкриється в один день", – зазначив Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
зачем тот транспорт,взял скакалку ,и тык дык,тык дык,тык дык...
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Суспільство

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