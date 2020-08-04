Ляшко розповів, коли та скільки вакцини від COVID-19 отримає Україна

На початку 2021 року Україна може отримати вакцину від коронавірусу в разі її офіційної реєстрації.

Про це на брифінгу у вівторок, 4 серпня, розповів Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"У світі 25 вакцин проходять клінічні випробування, і шість із них наблизилися до завершальної стадії. Результатів ми очікуємо до кінця року, а серійне виробництво, ми сподіваємося, почнеться на початку 2021 року. Вакцини повинна з'явитися, зокрема, для України, для профілактики поширення COVID-19", – сказав він.

Ляшко додав, що уряд України отримав право звернутися до глобальної ініціативи COVAX із проханням надати вакцину від коронавірусу шляхом надання щеплень людям із групи ризику або певним віковим категоріям.

"За цим механізмом кожна країна отримає вакцини, щоб покрити 20% населення. Для України це приблизно 8 млн доз", – зазначив Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віктор Ляшко сказав, скільки українців зможе отримати вакцину від COVID-19.