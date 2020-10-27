Ляшко розповів, коли почнуть робити щеплення від COVID-19 в Україні

Україна не має статусу розробника кандидата вакцини проти коронавірусу (COVID-19). Однак наша країна готова закупити препарат, як тільки він з'явиться в світі та почати робити щеплення.

Про це в ефірі "Громадського радіо", розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко. При цьому в нашій країні ведеться робота зі створення унікальної вакцини.

"Ми зможемо пояснити, в чому унікальність вакцини, коли відповідні матеріали з'являться в експортному центрі МОЗ, оскільки зараз це авторське право виробників", – сказав він.

За його словами, зараз в Україні шукають підприємство, де можна почати виробництво препарату. Також ведуться переговори з організаціями, чиї кандидати вакцини перебувають на третій стадії клінічних випробувань.

"Йдеться про передачу технологій, щоб в Україні почали виробляти вакцину на власних фармацевтичних підприємствах – такі в Україні існують і готові почати виробництво", – повідомив Ляшко.

З його слів, Україна перебуває в списку країн, яка готова закупити вакцину. Наразі розглядаються два препарати – AstraZeneca і Novovaks.

"COVAX – механізм глобального доступу до вакцин від COVID-19, поки ми перебуваємо в списку з 92-х країн, які можуть отримати вакцину безкоштовно або за спеціальною ціною. За останніми даними, це від 1 до 2 доларів за препарат – тобто потрібен 1 млрд гривень, щоб закупити препарат для 8 млн українців. Ці кошти вже передбачені в бюджеті", – зазначив Ляшко.

Він підкреслив, що перші препарати можуть з'явитися в Україні вже в лютому 2021 року, але вакцинація розпочнеться пізніше. Ляшко наголосив, що щеплення потрібно зробити до жовтня 2021 року, поки не почався сезонний ріст захворювань, таких як грип.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар-анестезіолог з Ізраїлю попередив, що Україні слід готуватися до збільшення кількості важких випадків захворювання на коронавірус і смертей.