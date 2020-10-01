Ляшко розповів, чи загрожує Україні жорсткий карантин

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що нині країні нібито недоцільно знову вводити жорсткі карантинні обмеження.

В інтерв'ю "Українському радіо", Ляшко зазначив, що після березня-квітня, коли карантин був жорстким, уряд підготував систему охорони здоров'я і дійшов висновку, що сильні обмеження – негативно впливають на економіку.

"Коли ми говорили про березень-квітень, у нас були своєчасно запроваджені жорсткі карантинні обмеження. І в Україні не було пікового зростання кількості випадків коронавірусної хвороби. За цей період часу ми підготували систему охорони здоров’я і чітко розуміємо, що не можна вводити такі жорсткі заходи, бо це досить негативно впливає на економіку", – сказав Ляшко.

За його словами, нині у Міністерстві охорони здоров'я шукають "золоту середину" між економічними та епідемічними обмеженнями для того, щоб "і країна працювала, і система охорони здоров’я справлялася".

Нагадаємо, раніше у коментарі OBOZREVATEL, Ляшко заявив, що для введення повного карантину в країні не варто прив'язуватися до якоїсь дати. За його словами, на локдаун можна піти як раніше, так і пізніше. "Тут не я маю припускати, це питання до всіх. Ніхто нікого не буде закривати, якщо ми будемо дотримуватися протиепідемічних норм", – зазначив Ляшко.

Нагадаємо, OBOZREVATEL з'ясував, чи правда те, що школи у всій Україні можуть перейти на тотальний карантин уже в жовтні та чи пов'язано це з місцевими виборами.