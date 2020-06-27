Ляшко розповів, як українські лікарі справляються з мутаціями коронавірусу

Українські лікарі відслідковують усі зміни в підходах до лікування коронавірусу COVID-19 і роблять усе можливе, щоб організм хворого боровся з інфекцією власними силами без застосування реанімаційних заходів.

Про це в інтерв'ю головній редакторці видання "Гордон" Олесі Бацман повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, відзначивши, що в країні спостерігається позитивна динаміка в лікуванні коронавірусної інфекції (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, це проявляється у значному зменшенні кількості тяжких хворих, які перебувають у реанімаційному відділенні, та підключених до апаратів ШВЛ шляхом ефективної терапії. Ляшко зазначив, що при прогнозах до 2500, наразі до апаратів підключено всього 87 пацієнтів, що є досить гарним показником, набагато меншим, ніж у країнах Європи.

Щодо препаратів, які застосовуються для лікування COVID-19, головний санлікар зазначив, що до протоколів лікування в Україні одразу вносяться всі, які показують позитивну динаміку. Стосовно дексаметазону, який призначають наразі, протоколи будуть оновлені з урахуванням всіх небезпек, які становить цей препарат.

Ляшко наголосив, що вірус в Україні не ослаб, але і не мутував у більш агресивну форму. Всі зміни, що з ним відбуваються, українські лікарі враховують при лікуванні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, також Віктор Ляшко повідомив, із чим пов'язане зростання захворюваності на коронавірус в Україні. За його словами, спалах можна зупинити, якщо дотримуватися заходів безпеки.