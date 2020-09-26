Ляшко про тотальний карантин в Україні: на локдаун можна піти як раніше, так і пізніше

Заступник міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що для введення повного карантину в країні не варто прив'язуватися до якоїсь дати.

Як сказав він у коментарі OBOZREVATEL, на локдаун можна піти як раніше, так і пізніше.

"Тут не я маю припускати, це питання до всіх. Ніхто нікого не буде закривати, якщо ми будемо дотримуватися протиепідемічних норм", – зазначив Ляшко.

За його словами, люди не дотримуються норми, поки хтось з їхніх близьких не потрапить до лікарні, особливо в реанімацію.

"Здається, що це така легка хвороба. Так, багато людей переносять її легко, але водночас носіння маски – це ще й турбота про оточення", – наголосив головний санлікар.

Він уважає, що межа для жорсткого локдауну не вибори або чиєсь бажання, а заповненість ліжок.

"Нині загальна кількість ліжок у першій і другій хвилях – понад 37 тисяч. З них зайнято 8946, тобто запас ще є. Я не прив'язувався би до дати, тому що на локдаун можна піти як раніше, так і пізніше", – розповів Ляшко.

На закінчення він закликав дотримуватися протиепідемічних норм – носити маски, зберігати соціальну дистанцію та мити руки. На думку головного санлікаря, якщо правила будуть дотримуватися, жодного локдауну бути немає.

Нагадаємо, OBOZREVATEL з'ясував, чи правда те, що школи по всій Україні можуть перейти на тотальний карантин уже в жовтні та чи пов'язано це з місцевими виборами.