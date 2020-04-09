ЗМІ повідомили про ДТП з авто Ляшка у Миколаєві: він спростував

У Миколаєві автомобіль, яким пересувався містом головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, потрапив у ДТП, врізавшись у припаркований мікроавтобус журналістів.

Аварія трапилася на вул. Лазурній удень, 9 квітня, коли представник МОЗ прибув до області, щоб з'ясувати, чому там не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус. У результаті ніхто не постраждав, обидва авто отримали механічні пошкодження, повідомляють "Новости N".

"У той час за кермом Volkswagen Passat був заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Трайтлі, який супроводжував Ляшка (його самого в автомобілі не було. – Ред.). А на мікроавтобусі Renault Trafic, який зачепив легковик, приїхали журналісти каналу NewsOne", – пише "Преступности.НЕТ", наголошуючи, що за словами заступника глави ОДА, в момент аварії за кермом перебував водій, а не він.

Пізніше Ляшко прокоментував подію на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що автомобіль був не його, а на момент аварії його в салоні не було – у цей час чиновник давав інтерв'ю журналістам.

"А ми продовжуємо з колегами перевіряти, як у Миколаївській області працюють всі алгоритми. Наголошую, ми не повідомляємо області про наші плани візитів. Обираємо заклади на місці з урахуванням думок і побажань медиків", – додав головний санлікар.

Зазначається, що Ляшко приземлився на військовому аеродромі Кульбакине та пізніше вирушив до Миколаївського лабораторного центру на вул. Лазурній. Разом із ним прибули заступник голови Миколаївської ОДА Олександр Трайтлі, в. о. головного санітарного лікаря в Миколаївській області Володимир Клочко та начальник управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА Павло Георгієв. Після ДТП заступник міністра Ляшко поїхав далі на автомобілі Renault Duster разом із начальником обласного управління охорони здоров'я Павлом Георгієвим.

"Причина відсутності підтверджених випадків захворювання на коронавірусну інфекцією в Миколаївській області може бути пов'язана не з помилками в тестуванні, а з тим, що аналізи несвоєчасно доставляють у спеціалізовану лабораторію", – зазначив Ляшко, уже спілкуючись із журналістами.

Ляшко прибув до Миколаєва перевіряти, чому в області немає COVID-19 novosti-n.org

Він також припустив, що, можливо, в області ніхто не припускається жодних помилок й усі працюють відмінно.

Ляшко заявив про те, що має намір відвідати Центр первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві, щоб побачити, як працюють сімейні лікарі, а також у яких випадках пацієнтів відправляють на тестування на COVID-19. Крім цього, він має намір перевірити роботу виїзної "коронавірусної" бригади – якщо буде можливість, то навіть виїхати разом із нею на виклик до пацієнта.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський доручив МОЗ провести перевірку в Миколаївській області, яка залишається останньою в країні, де не виявлено випадків зараження COVID-19.