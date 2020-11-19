Ляшко пояснив "зраду" з безкоштовною вакциною від COVID-19 для України

Для України одна доза вакцини проти коронавірусу (COVID-19) може коштувати сім доларів, до того ж потрібно ввести дві дози препарату.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Одна доза вакцини через систему COVAX може коштувати для України сім доларів. Повноцінне щеплення, дві дози – 14 доларів", – пояснив медик.

Також він додав, що ще частину вакцин МОЗ зможе купити за спеціальною ціною.

Відзначимо, що раніше фонд COVAX підтвердив, що Україні безкоштовно виділять вакцину проти COVID-19 для 20% населення. Водночас Ляшко у Facebook пояснив, що 20% населення – це 4 млн осіб і 8 млн доз вакцини, адже ліки потрібно буде ввести двічі.

"Для тих, хто вже розганяє зраду. 20% населення, 8 млн доз і 4 млн населення, бо наразі йдеться про двократне введення вакцини!" – відзначив Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна потрапила в список 92 країн, які можуть отримати вакцину проти коронавірусу COVID-19 безкоштовно або за спеціальною ринковою ціною.