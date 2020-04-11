У загальну статистику проведених ПЛР-тестів на коронавірус COVID-19 в Україні тепер додають дані повторних досліджень у людей з підтвердженим діагнозом.

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Про це під час брифінгу 11 квітня розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Так він пояснив, яким чином кількість протестованих за добу збільшилася майже на 13 тисяч (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Віктор Ляшко Фокус

"Раніше ми публікували цифри тільки від досліджень, які забиралися у хворих з підозрою на коронавірусну хворобу, а зараз ми публікуємо всі цифри по всіх дослідженях, що проводяться в вірусологічних лабораторіях для дослідження коронавірусної хвороби. В ці дослідження входять також і дослідження від людей, які хворіють коронавірусом", – сказав Ляшко

Він зазначив, що хворий коронавірусом перед випискою з лікарні повинен отримати два негативних результати ПЛР-тесту.

Як писав OBOZREVATEL раніше, молодий киянин Віктор Фантаєв заразився коронавірусом і розповів про те, як починалося і протікає його захворювання.

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