Ляшко пояснив українцям, де можна не носити маску

На вулиці можна ходити без маски, але в громадському приміщенні потрібно обов'язково її надіти.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "1+1". За його словами, Всесвітня організація охорони здоров'я підтвердила необхідність носити маски, оскільки кожен може вважатися потенційно інфікованим коронавірусом.

"Ми не говоримо про носіння масок на вулиці. Так, на вулиці ми сьогодні можемо ходити без маски. Але заходячи в громадську будівлю, ми повинні надягати маску на обличчя, прикриваючи органи дихання", – сказав Ляшко.

Крім того, лікар нагадав про необхідність регулярно мити руки і обробляти їх санітайзером. А ось рукавички, за його словами, можна не надягати.

Як писав OBOZREVATEL, імунолог пояснив, чи потрібно в спеку носити маску. І дав конкретні рекомендації для різних груп населення.